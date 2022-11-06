陳時中當「母雞」前進竹苗輔選　盼選民當自己靈魂的主人

▲陳時中今天扮演母雞角色，前進竹苗輔選。（資料照／陳時中競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中6日啟動跨縣市輔選行程，南下竹苗為新竹市長候選人沈慧虹站台，與前市長林智堅、民進黨立法院黨團總召柯建銘同台造勢。陳時中受訪時表示，盼選民做自己靈魂的主人，為心目人選投下一票，強調民進黨「團結就有力量」。

陳時中今天中午前往新竹市，出席沈慧虹醫師後援會相挺陳時中記者會，隨後參與車隊掃街活動。陳時中受訪說，民進黨是一個團結的政黨，團結就有力量，未來還是會互相協助，讓台灣變得更好，如同他自己的競選口號，同樣地，「把事做好，新竹更好，台灣共好」，台北市、新竹市、苗栗縣都是「三咖督」，呼籲新竹市民要檢視林智堅的政績，而沈慧虹具備各項專業，盼選民做自己靈魂的主人，為自己心目中的人投下一票。

此外，針對國民黨主席朱立倫稱讚台北市長候選人蔣萬安昨天在辯論會的表現，就像當年美國總統大選與尼克森辯論的甘迺迪，讓人充滿希望，陳時中直言，甘迺迪在講話的時候，是看著每位民眾、看著美國的未來，但蔣萬安像是小學生在做演講比賽，沒有看到他希望與市民互動的心，而是使用仇恨的語言，甘迺迪不是這樣的，甘迺迪是抱持著對美國的愛，蔣萬安則是抱著恨去講他的市長夢。

沈慧虹受訪時則將矛頭指向台北市長柯文哲說，柯文哲現在自己還在擔任市長，但卻到處亂亂跑讓市民找不到人，民進黨是團結的政黨，台北市選擇陳時中，新竹市選擇沈慧虹，互相支持努力，更重要的是，民眾黨過去釋放出「藍白合」、挺黑金訊息，為了自己2024的政治利益跟其他政黨交換，沒有核心價值及理念，選民無法接受城市的幸福被當作政治利益交換。