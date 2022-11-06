屏東市長候選人周佳琪號召簽廉能政府公約　國民黨籍候選人響應

▲周佳琪號召簽署廉能政府公約，民黨籍候選人響應 。（圖／周佳琪服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市長候選人周佳琪號召黨籍參選同志，一同簽署廉能政府公約，訴求乾淨選舉、工程人事公正公開，今(6)日上午在國民黨黨慶活動，吸引多位黨籍參選同志的聯署。周佳琪表示，大家一起認同這些理念，無論是民代或首長都能貫徹廉能政府，我們的家園才能真正幸福平安好生活。

參與黨籍候選人有屏東市長候選人周佳琪，縣議員候選人曾義雄、唐玉琴、黃明賢、陳揚、方華雄、蘇資婷，市民代表候選人蕭國亮、嚴詠馨、傅建雄、謝雪鳳、林淑香、李玉萍、李燕妮、王偉華、林金展，里長候選人伍靜華、吳全雅、石陵英等

這次的屏東市長選戰，有人號稱清廉，但是選舉伎倆全部是潑糞、抹黑與攻擊。周佳琪表示，我們的社會真的需要乾淨的選舉風氣，不該用些似是而非的選舉口號，傳播謠言，甚至用宣傳車咒罵，這樣的行為讓人唾棄。

因此，周佳琪在國民黨內特別發起了廉能政府公約的簽署活動。訴求乾淨選舉絕不買票、工程嚴禁紅包回扣、人事晉用公正公開、不貪不取廉能政府。

今天正逢國民黨128周年黨慶活動，多位黨提名同志均來參與，許多候選人都簽署，表示支持，認同唯有乾淨選舉及廉能政府，才能真正得到選民的支持且勝選成功。