被黃珊珊點名擋變電所　高嘉瑜反擊：一昧指責台電不能解決問題

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊在電視辯論會上拋出「限電」問題，遭民進黨立委洪申翰批評，全台北最沒資格批評電力問題的就是她；而黃珊珊6日反擊，強調松湖變電所地方說明會，是被立委高嘉瑜反對後停下的。對此，高嘉瑜下午發出聲明反問「台北市府做了什麼？」她認為，一昧指責台電不能解決問題。

針對洪申翰批評她是阻擋松湖變電站的人，最沒資格批評台北電力問題，黃珊珊上午受訪時表示，松湖變電站是台電從不跟居民溝通，而當市議員當然要為民發聲。她指出，台電這10幾年從來沒送件，後來開一次地方說明會，被高嘉瑜一講反對，就完全停了下來；自己當副市長時也請台電與居民溝通，但對方完全不願意，「台電到現在為止，解決不了有關台北市限電問題，只是在說松湖變電所，但就算給你蓋了松湖變電所，也還要等8至9年，臨時變電所蓋了也要3年。」

對於被黃珊珊點名，高嘉瑜下午發出聲明表示，松湖超高壓變電及玉成變電所是所有港湖民代的「歷史共業」，不分藍綠民代大家都希望台電能有遠離民宅的替代方案，從自己2011年剛擔任議員至今就持續關心並溝通。

高嘉瑜表示，她擔任立委後也努力跟台電協調，透過多次大大小小的會議、質詢、會勘，找出可以解決問題的方式及替代地點，不得不承認，台北市人口大幅流失，但港湖人口及用電量卻持續增加，所以台電一口氣要興建松湖超高壓及南港玉成變電所，以滿足捷運及即將興建的飯店、辦公大樓、百貨商場的需求。

高嘉瑜說，她上任後就開始建議台電重新規劃松湖變電所，打造成如「東京六本木之丘、森美術館」般具設計感的景觀咖啡廳、公共藝術展演中心、親子休閒遊憩空間，並能做爲社宅、公幼多目標使用，一舉改善內科塞車問題、解決年輕人住的問題，成為內湖新亮點，畢竟松湖變電所所在之地，是通往大直內科的要道，她期待這棟建築成為城市亮點而不是嫌惡設施，能讓大家對變電所有新的思維及想像。



高嘉瑜說，在多次溝通及努力下，台電也從善如流，向她承諾絕對會打造一個結合多目標使用、令人眼睛一亮具設計感，讓周邊居民能接受，也能成為公共休憩的新地標。

至於南港玉成變電所，高嘉瑜說，她也一直在跟台電持續到處會勘，協調各種可能，希望減少居民的反彈又能順利如期興建，如今台電也接受了她建議的幾個可行的地點，但都需要台北市政府的配合協助才有可能。

高嘉瑜強調，自己在擔任議員、立委的12年間，一直努力在溝通協調尋求各種可能，反對阻擋是不負責任的指控及卸責的說法。她說，自己很努力，在台電跟居民的期待中尋求平衡，一個大家都能接受的方案，這就是民代的責任，也是台北市府該做的，「一昧指責台電不能解決問題，也請台北市政府負責任的提出方案，大家一起尋求讓港湖更好、台北共好的方案」。