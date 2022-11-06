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黃捷「最強小雞」輔選戰力滿檔！南北跑透透超高人氣行程曝光

▲▼高雄市議員黃捷輔選連續好幾天南北跑透透。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市議員黃捷當起最強小雞輔選，一路上有許多支持者熱情合照、展現她的高人氣。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、蔡怡萍／綜合報導

無黨籍高雄市議員黃捷在今年大選除了爭取連任外，自己也當起南北跑透透輔選的「最強小雞」，連續好幾日一路北上合體多名候選人，行程馬不停蹄，所到之處也人氣滿滿，希望藉由自己的高人氣，與每一位力挺候選人都能有加成效果、大家都能順利當選。

▲▼高雄市議員黃捷輔選連續好幾天南北跑透透。（圖／記者吳奕靖翻攝）

大選進入緊鑼密鼓的階段，黃捷自己也有滿滿的輔選行程，她2日先是換上母校高雄女中制服、回到學校為即將到來的98周年校慶祝賀，受到學妹熱情尖叫歡迎，除了祝福學妹們把握青春外，同時希望18歲公民權修憲能順利通過，並且合體苓雅新興區議員候選人雄女學姊湯詠瑜，高喊「讓雄女人一起前進議會」！

▲▼高雄市議員黃捷輔選連續好幾天南北跑透透。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市議員黃捷輔選連續好幾天南北跑透透。（圖／記者吳奕靖翻攝）

緊接著，3日黃捷合體同個選區裡的民進黨提名新人蘇致榮，他有「台灣隊長」壘球國手資歷，黃捷也指出，蘇致榮若能當選，將是台灣第一席的壘球國手議員，除了能振奮體壇，兩人也能攜手讓高雄的體育環境更上一層樓，他們換上支持的球隊球衣，一起大啖鳳山美食，並盤點高雄運動政策，身為棒球迷的黃捷，樂見台鋼職棒隊能在高雄茁壯起飛，也期許打造高雄的三級棒球好環境。　

▲▼高雄市議員黃捷輔選連續好幾天南北跑透透。（圖／記者吳奕靖翻攝）

4日黃捷更起身北上苗栗，同台苗栗縣長候選人徐定禎，為「18歲公民權修憲」議題宣講，現場也和先前一同Cosplay間諜家家酒「安妮亞」角色的「爸爸媽媽」苗栗縣議員曾玟學、立委賴品妤「一家人」合體，搶攻年輕票，現場粉絲一陣騷動、湧上合照，而徐定禎的模特兒女兒「里唯」也現身為爸爸打氣，意外與黃捷、賴品妤、謝佩芬同框，讓粉絲直呼「這張顏值也太猛！」

▲▼高雄市議員黃捷輔選連續好幾天南北跑透透。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市議員黃捷輔選連續好幾天南北跑透透。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市議員黃捷輔選連續好幾天南北跑透透。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而在昨日（5）黃捷來到台北，一口氣為3位候選人好友拉抬打氣，早上到北大特區幫卓冠廷第3度助選，徒步掃街拜訪鄉親，還遇到很多高雄的朋友熱情相認；下午到苗博雅的競總大會，分享2人的認識淵源，黃捷說大學時就曾當過苗的志工，陪他到景美發文宣，從此留下深厚的友誼。

▲▼高雄市議員黃捷輔選連續好幾天南北跑透透。（圖／記者吳奕靖翻攝）

最後，黃捷陪好姐妹林穎孟車掃，路上經過2人都很熟悉的台大公館、師大夜市等處，碰到許多學弟妹熱情揮手、加油，讓她直呼「很溫暖」，也說雖然歷經許多波折，但穎孟沒有被擊倒，她真心希望身邊這些熱愛台灣、正直善良又有能力的青年夥伴們，都能在今年一起順利當選。

▲▼高雄市議員黃捷輔選連續好幾天南北跑透透。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市議員黃捷輔選連續好幾天南北跑透透。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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