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倒數20天！「最強母雞」蔡英文1天衝5縣市輔選　喊團結就會贏

▲▼蔡英文參加鄭運鵬農會、漁會、農 田水利會及休閒農業區 後援會成立大會。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲蔡英文今天行程滿檔，前進5縣市輔選。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選戰倒數20天，身兼民進黨主席的總統蔡英文6日行程滿檔，一大早參加完台北市「2022小英盃慢速壘球錦標賽」開幕儀式，與市長候選人陳時中同框後，立即趕赴桃園為市長候選人鄭運鵬站台，下午繼續南下為新竹縣長候選人周江杰輔選，傍晚再衝南投，參加縣長候選人蔡培慧的百工百業後援會成立大會，晚間前往台中市神岡區，擔任市長候選人蔡其昌「台中動起來，團結拚勝選」造勢晚會嘉賓，短短1天內前往5個縣市輔選。

蔡英文今天一大早就前往大佳河濱公園迎風壘球場，參加「2022小英盃慢速壘球錦標賽」開幕儀式，除了在致詞時再度公開推薦陳時中，呼籲支持者當陳時中的「12號隊友」，隨後與陳時中一起開球，兩人向擔任陳時中競總主委的前副總統陳建仁扔了許多顆球，吸引媒體搶拍。

▲▼蔡英文陳時中出席小英盃慢速壘球錦標賽。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

▲▼蔡英文陳時中出席小英盃慢速壘球錦標賽。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

結束上午的行程後，蔡英文中午轉赴桃園，一口氣參加3場造勢活動，包括「鄭運鵬游吾和聯合競選總部」、「鄭運鵬農會、漁會、農 田水利會及休閒農業區後援會」、「鄭運鵬青埔高鐵特區後援會」成立大會。她在致詞時表示，桃園是這次選舉最激戰的地方，差距非常小，需要大家全力催票、認真拉票，而且要集中選票，一起幫桃園拚過關，讓桃園繼續進步，「現在就差一點點，她拜託大家再拚一下，大園要大贏，桃園就會贏，支持3號鄭運鵬。」

▲▼蔡英文參加鄭運鵬農會、漁會、農 田水利會及休閒農業區 後援會成立大會。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼蔡英文參加鄭運鵬農會、漁會、農 田水利會及休閒農業區 後援會成立大會。（圖／民進黨提供，下圖同）

隨後，蔡英文在下午3點前往新竹縣，出席百工百業挺周江杰後援會成立大會，她在致詞時砲火全開說，現在的新竹縣政府滿足於現狀，無力也無心改變，導致新竹建設的腳步始終跟不上發展的腳步，像是竹北的東區，是人口快速增加的地區，相對應的公共建設，未能提前規劃及投入，導致嚴重的塞車問題，還有小孩無法在學區內就學，必須跨區上學。

蔡英文還說，雖然新竹縣不是民進黨執政，但是政府在新竹縣的投資從未打折扣，都是站在國家發展的戰略高度，給予新竹縣最大的支持，盼換周江杰來做，他有想法、有計劃，要讓新竹縣加速前進，也拜託大家團結支持客家子弟周江杰、竹北市長候選人鄭朝方，一起翻轉新竹縣。

▲▼蔡英文前進新竹縣為周江杰輔選。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼蔡英文前進新竹縣為周江杰輔選。（圖／民進黨提供，下圖同）

此外，蔡英文傍晚赴南投縣名間鄉出席南投百工百業後援會成立大會，她表示，蔡培慧的支持度跟看好度越來越高，只要團結就會贏，「南投已經17年沒有政黨輪替了，這次選舉是黑跟白的戰爭，拜託大家，支持正派、勇敢的蔡培慧，讓南投不再有黑金政治，給南投一個大發展的機會。」

▲▼民主進步黨主席曁總統蔡英文今（6）日傍晚，赴南投縣名間鄉出席南投百工百業後援會成立大會，力挺蔡培慧。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼民主進步黨主席曁總統蔡英文今（6）日傍晚，赴南投縣名間鄉出席南投百工百業後援會成立大會，力挺蔡培慧。（圖／民進黨提供，下圖同）

結束南投輔選行程後，蔡英文轉赴台中市，預計在今天晚間8點半至9點間，出席蔡其昌在神岡區舉辦的「台中動起來，團結拚勝選」造勢晚會，拉抬黨籍候選人聲勢。

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