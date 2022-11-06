蔡英文9度現身台中市長造勢晚會　蔡其昌喊到燒聲

▲蔡英文第9次現身蔡其昌造勢會場力挺。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

民進黨台中市長候選人蔡其昌，6日晚間於神岡區舉辦「台中動起來」造勢晚會，總統蔡英文9度現身力挺。蔡英文表示，2020總統大選神岡拿下63%選票，這次市長選舉更不能輸，籲台中市民團結、堅定支持行動派，票票入匭一定能翻轉台中，一起讓台中重返光榮。蔡其昌走遍山城，近日演講近800場喊到燒聲，今晚造勢時更多次因聲音啞掉多次中斷，全場高喊「加油！」，場面感人。

蔡英文說，選舉剩下最後20天，特別來台中幫蔡其昌加油，蔡其昌一直拚，拚到現在民調已經拉近，舉辦接近800場的座談會，走遍台中625個里，3個多月來喉嚨天天沙啞，讓大家知道台中人想要改變的心情，已經越來越明顯。

蔡英文說，這4年，我們看到台中各項建設推動就是「慢」，很多甚至連開始都沒開始，過去盧秀燕許多政見，4年過去了都沒做到，有很多事情中央想做，但是也需要有地方政府的配合推動，台中人要展現決心，這次選擇一個有執行力的市長，回家之後拜託大家替蔡其昌拉票、催票、固票。

▲▼蔡英文到場替蔡其昌站台；蔡其昌舉手比出他本屆台中市長候選人號次「2號」。（圖／記者白珈陽攝）

蔡英文也提到，今天來到神岡，過去都是最支持民進黨的地方，2020年總統選舉蔡英文得到63%的得票率，這次我們也要一起站出來支持蔡其昌，讓蔡其昌超過我上一次得票率，拜託大家共同為台中做出正確的決定，我們已經很接近黃金交叉，只要再拚一下就能勝選，11月26日把市長選票投給2號蔡其昌跟行動派議員團隊。

蔡英文呼籲，不要忘記年底還有第4張選票，「18歲公民權的選票」請大家投下同意票，18歲公民權要過關需要965萬張票，比她總統大選時得票817萬票還高，拜託大家齊心協力投同意、深化我們的民主發展，讓18歲青年也能透過投票來表達自己的心聲，讓他們的聲音能被聽見。