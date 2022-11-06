蘇貞昌嗆蔣孝嚴當中國買辦　蔣萬安陣營提「六問」反擊

▲蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安5日指「綠共一家親」，遭行政院長蘇貞昌6日批評，蔣萬安父親蔣孝嚴主張三通，還當中國大陸買辦等言論。對此，蔣萬安競選辦公室6日晚間批評，蘇貞昌身為行政院長，卻和1450、周玉蔻一樣，搞起株連家人的抹紅勾當，並向蘇貞昌提出6大問題。

蔣辦6日晚間發新聞稿質問蘇貞昌，兩岸之間目前究竟有沒有三通？如果有，立委在立院質詢三通政策，為何蘇貞昌將其抹紅為「舔共」、「賣台」？民進黨桃園市長候選人鄭運鵬以中國台灣省民身份，去對岸和共產黨直接控制的國企做生意，大賺人民幣，為何蘇貞昌不置一詞？蘇貞昌延續前人政策開放三通，縱容自己人大賺人民幣，卻抹黑蔣孝嚴，是不是「綠能你不能」？

蔣辦再問蘇貞昌，女兒蘇巧純的「二三設計」公司，大剌刺承接政府標案，之後做出「不在蘇貞昌任內參與政府標案」的承諾，卻又被爆料透過白手套，在桃園市府的標案中賺錢，「請問蘇貞昌『不參與政府標案』的定義和道德標準是什麼？是不是只要有白手套居中牽線即可？」

蔣辦三問蘇貞昌，高端疫苗涉內線交易，金管會9次移送地檢署，士檢不動如山，對外宣稱「有收到資料，但不是移送」；檢調毫無作為，作為法務部長上司的蘇貞昌，難道能逃避袒護高端的責任嗎？

蔣辦四問蘇貞昌，高端疫苗未做三期試驗，卻由官方協助高端提出分析數據，匆匆閉門開會，讓高端保住EUA，如此做法等同陳時中硬將台灣約100萬名打高端的國人當成「免費白老鼠」。

蔣辦批評，相較國外受試者，每人可領數萬元台幣不等的補償費或營養費，台灣約100萬名白老鼠卻什麼補償都沒有，衛福部對此還說，這是應人民速審的要求，才加速審查，快速通過，「高端疫苗黑幕重重，蘇貞昌卻搞黑箱速速通過，替陳時中和民進黨搶救選情，這算不算是以私害公，拿國家資源圖利特定企業？」

蔣辦五問蘇貞昌，鏡電視董事會互鬥，各種爭議不斷，總統蔡英文、蘇貞昌與NCC主委陳耀祥都被指稱涉入醜聞，對這椿國家級醜聞，蘇貞昌卻輕描淡寫說「任何人民之間的爭執，循法律程序或是提出申請，由主管機關依權責辦理」即可，根本是自我包庇，硬要護航一家親綠電視台上架，「難道不是嗎？」

蔣辦六問蘇貞昌，NCC今年6月底公告《數位中介服務法》草案，引發三大數位網路公會質疑，各界反對指出，這部草案法令制定不明、納管對象模糊，若倉皇上路恐讓業者無所適從，「該法真的是為了『管制網路假消息』？還是意欲箝制網路言論自由，永保綠色江山？」

最後，蔣萬安辦公室說，2008年馬英九當選總統就職前，妻子周美青即主動從兆豐銀申請退休，之後姊姊馬以南與大舅子周偉奇，也分別辭去中國化學製藥公司副總經理與聯華聯合液化石油氣公司董事長；當時民進黨以高標準要求馬英九，如今反觀蘇貞昌家人，接公家生意被踢爆後，還能大言不慚地嗆聲立委，「這種『綠能你不能』、連『神明都敢騙』的行政院長，不僅敗壞官箴，也使人民對民進黨愈加反感」。