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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中今扮母雞車掃催票　衝竹苗喊話選民「投最佳人選」

▲▼陳時中前往新竹輔選沈慧虹。（圖／陳時中競總提供，下圖同）

▲陳時中前往新竹市陪沈慧虹車掃。（圖／陳時中競總提供）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選倒數20天，在綠營內擁有高人氣的民進黨台北市長陳時中6日啟動跨區輔選行程，下午分別趕赴新竹市、苗栗縣，為黨籍候選人沈慧虹、徐定禎站台，互相拉抬聲勢，此外，他也首度陪同兩位候選人車隊掃街，一路上不少民眾用力向陳時中揮手，將近有1500人線上觀看掃街直播，並留言表達支持。

陳時中今天前往新竹市和苗栗縣，參加沈慧虹醫師後援會相挺陳時中記者會，以及徐定禎醫療界後援會成立記者會兩場活動，會後陪同候選人車隊掃街。

▲▼陳時中前往新竹輔選沈慧虹。（圖／陳時中競總提供ㄝ下圖同）

▲陳時中與沈慧虹比出愛心動作。（圖／陳時中競總提供）

陳時中在新竹市受訪時表示，民進黨是一個團結的政黨，團結就有力量，一定會讓台灣變得更好，像他的競選口號就很清楚，希望每一個縣市長都把份內的事情做好，把事做好、台北更好，新竹更好，台灣就能共好。

而面對台北市、新竹市、苗栗縣選情都是「三腳督」的狀況，陳時中呼籲，新竹市過往的政績，與沈慧虹相關的配合，8年來呈現的就是專業，不管是政治的專業、交通的專業，看起來就是各種的專業，呼籲選民做自己靈魂的主人，依照心目中最佳人選投下一票。

此外，陳時中在苗栗縣則表示，任何情況下，保護台灣的心不要變，也不要妄自菲薄，各位醫師的努力都是非常強大的力量，但是若沒有人民的配合，或者社會對立，將來再有疫情的時候，恐怕就擋不住了，如同戰爭也是一樣，心防一旦破了，武器再精良還是容易被攻破，「台北市、苗栗縣等縣市要贏得勝選，才能把正確的聲音帶給國際，並讓台灣人民有更自由、民主的生活。」

▲▼陳時中參加徐定禎醫療界後援會成立記者會暨車隊掃街。（圖／陳時中競總提供，下圖同）

▲陳時中陪同徐定禎車隊掃街。（圖／陳時中競總提供）

▲▼陳時中參加徐定禎醫療界後援會成立記者會暨車隊掃街。（圖／陳時中競總提供，下圖同）

▲陳時中與徐定禎分別比出自己的號次。（圖／陳時中競總提供）

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