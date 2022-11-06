總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化

▲鄭運鵬穿上鋼彈和樂天聯名款的戰袍，用行動力挺樂天桃猿隊，支持台灣棒球。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬昨（5）日和桃園市長鄭文燦、桃園市體育局局長莊佳佳、棒球教父張滄彬、體育主播陳宏宜還有諸多現役畢業於桃園在地高中職的知名球星，包括旅美海盜隊的陳柏毓、統一獅林子豪以及富邦悍將今年選秀第一指名曾保羅等，一同到樂天桃園棒球場欣賞台灣大賽總冠軍賽。鄭運鵬也穿上鋼彈和樂天聯名款的戰袍，用行動力挺樂天桃猿隊，支持台灣棒球。鄭運鵬全程看完球賽後也說，雖然今天結果不如預期，但看到球員永不放棄的拚戰精神，還有萬名球迷的加油吶喊，非常感動，樂天桃猿是一支非常有韌性，實力也很堅強的球隊，相信一定可以重返榮耀，順利拿下台灣大賽的冠軍。

鄭運鵬說，青埔近幾年的發展越來越快，樂天桃猿的球迷也相當的多，球場周邊的停車場的需求增加，未來擔任市長後，一定會找出場地來建立立體式的停車場，還有球迷期待右外野LED看板更新，鄭文燦已經允諾將會翻新，未來擔任市長後，這些工程都會如期如質的完成，提供給球迷更好的觀賽品質。球賽進行期間，鄭運鵬和10號隊友們，隨著樂天桃猿球員的應援曲，起身應援替樂天桃猿的球員打加油打氣，更碰到許多熱情的球迷跑來合照擊掌，有球迷特地穿上好運蓬要求合照，顯現鄭運鵬的高人氣。

中場休息時，鄭運鵬和陳宏宜開直播現場野球開講，除了談論運動政策外，鄭運鵬還自曝最喜歡的球員就是興農牛綽號「酷龍」的曾華偉，欣賞他開放式的打擊，非常有霸氣。鄭運鵬談自己的運動政策說，桃園是體育大城更深耕棒球，所以包括運動防護員以及心理諮商師的人數以及待遇，都必須要提升，此外，也會規劃每年提供3萬元補助體育班於寒暑假進行各項訓練以及舉辦賽事切磋，來提升桃園體育班競爭力。過去桃園透過菁英培訓計畫，培養出許多優秀選手，國境解封後，鼓勵選手無論是移地訓練、聘用外籍教練、國際體育交流等都逐漸會增加，明年起將會逐年增加預算，希望未來每位選手、單項協會的需求，都由市府來協助完成。

鄭運鵬最後提到，未來將結合運動和觀光產業，譬如新屋的魚米之鄉馬拉松、蘆竹馬拉松、石門水庫馬拉松和鐵人三項運動等賽事越來越多，吸引大量地人潮，未來會配合台七線的國家風景區來推動，讓大家上午在桃園參加賽事，下午可以到桃園各區來觀光，結合客家地區、大溪夜景，不只是參加比賽，下午和晚上還可以住在桃園、玩在桃園，變成桃園兩日遊，期待能讓桃園的運動和觀光產業都能夠更蓬勃發展。