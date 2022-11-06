　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化

▲▼ 總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化 。（圖／ 鄭運鵬競選總部提供）

▲鄭運鵬穿上鋼彈和樂天聯名款的戰袍，用行動力挺樂天桃猿隊，支持台灣棒球。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬昨（5）日和桃園市長鄭文燦、桃園市體育局局長莊佳佳、棒球教父張滄彬、體育主播陳宏宜還有諸多現役畢業於桃園在地高中職的知名球星，包括旅美海盜隊的陳柏毓、統一獅林子豪以及富邦悍將今年選秀第一指名曾保羅等，一同到樂天桃園棒球場欣賞台灣大賽總冠軍賽。鄭運鵬也穿上鋼彈和樂天聯名款的戰袍，用行動力挺樂天桃猿隊，支持台灣棒球。鄭運鵬全程看完球賽後也說，雖然今天結果不如預期，但看到球員永不放棄的拚戰精神，還有萬名球迷的加油吶喊，非常感動，樂天桃猿是一支非常有韌性，實力也很堅強的球隊，相信一定可以重返榮耀，順利拿下台灣大賽的冠軍。

▲▼ 總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化 。（圖／ 鄭運鵬競選總部提供）

鄭運鵬說，青埔近幾年的發展越來越快，樂天桃猿的球迷也相當的多，球場周邊的停車場的需求增加，未來擔任市長後，一定會找出場地來建立立體式的停車場，還有球迷期待右外野LED看板更新，鄭文燦已經允諾將會翻新，未來擔任市長後，這些工程都會如期如質的完成，提供給球迷更好的觀賽品質。球賽進行期間，鄭運鵬和10號隊友們，隨著樂天桃猿球員的應援曲，起身應援替樂天桃猿的球員打加油打氣，更碰到許多熱情的球迷跑來合照擊掌，有球迷特地穿上好運蓬要求合照，顯現鄭運鵬的高人氣。

▲▼ 總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化 。（圖／ 鄭運鵬競選總部提供）

中場休息時，鄭運鵬和陳宏宜開直播現場野球開講，除了談論運動政策外，鄭運鵬還自曝最喜歡的球員就是興農牛綽號「酷龍」的曾華偉，欣賞他開放式的打擊，非常有霸氣。鄭運鵬談自己的運動政策說，桃園是體育大城更深耕棒球，所以包括運動防護員以及心理諮商師的人數以及待遇，都必須要提升，此外，也會規劃每年提供3萬元補助體育班於寒暑假進行各項訓練以及舉辦賽事切磋，來提升桃園體育班競爭力。過去桃園透過菁英培訓計畫，培養出許多優秀選手，國境解封後，鼓勵選手無論是移地訓練、聘用外籍教練、國際體育交流等都逐漸會增加，明年起將會逐年增加預算，希望未來每位選手、單項協會的需求，都由市府來協助完成。

▲▼ 總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化 。（圖／ 鄭運鵬競選總部提供）

鄭運鵬最後提到，未來將結合運動和觀光產業，譬如新屋的魚米之鄉馬拉松、蘆竹馬拉松、石門水庫馬拉松和鐵人三項運動等賽事越來越多，吸引大量地人潮，未來會配合台七線的國家風景區來推動，讓大家上午在桃園參加賽事，下午可以到桃園各區來觀光，結合客家地區、大溪夜景，不只是參加比賽，下午和晚上還可以住在桃園、玩在桃園，變成桃園兩日遊，期待能讓桃園的運動和觀光產業都能夠更蓬勃發展。

▲▼ 總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化 。（圖／ 鄭運鵬競選總部提供）

ET快訊
台裔女「分屍孿生妹」丟鍋裡煮　人倫慘劇判決出爐
吳尊宣布「家裡添新成員」　老婆生日：可愛嗎？
孩長「一串小珍珠」嚇壞！1病毒恐散全身　醫：兄弟姊妹逃不過
炸物老闆黑歷史起底！掐攤商脖子　住戶曝他「講話很大聲」
快訊／台版柬埔寨「遺體搬運工」投案了！
台灣大賽／陳俊秀沮喪退場！2大紀錄中斷
YouTuber牛郎店打工　「1hr就賺11萬」揭真實內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

倒數20天！「最強母雞」蔡英文1天衝5縣市輔選　喊團結就會贏

周玉蔻預測命中！曹興誠周末竹苗趴趴走　明早同台陳時中

總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化

「最美里長」下周辦服務處茶會　Dress Code紫色元素別穿錯了

健保資料來源曝　林耕仁反問民眾黨：難道國家機器是你們？

「4年選3次」全台他倆最忙！李眉蓁叫陣陳其邁：論戰績皆1勝1負

陳慈慧拼議員3連霸　去年幫造冊打疫苗讓市場攤商好感動

許淑華體育後援會今成立　提三大主軸體育政見

韓國瑜團隊拉抬柯志恩　陳其邁陣營：歡迎見證2年蛻變

衝刺用全力！創造嶄新政治路徑　時力陳薇仲路跑20公里

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

王彩樺正妹女兒出道！狂吐槽媽媽XD　海邊穿泳衣遭酸：要穿羽絨衣是嗎？

倒數20天！「最強母雞」蔡英文1天衝5縣市輔選　喊團結就會贏

周玉蔻預測命中！曹興誠周末竹苗趴趴走　明早同台陳時中

總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化

「最美里長」下周辦服務處茶會　Dress Code紫色元素別穿錯了

健保資料來源曝　林耕仁反問民眾黨：難道國家機器是你們？

「4年選3次」全台他倆最忙！李眉蓁叫陣陳其邁：論戰績皆1勝1負

陳慈慧拼議員3連霸　去年幫造冊打疫苗讓市場攤商好感動

許淑華體育後援會今成立　提三大主軸體育政見

韓國瑜團隊拉抬柯志恩　陳其邁陣營：歡迎見證2年蛻變

衝刺用全力！創造嶄新政治路徑　時力陳薇仲路跑20公里

少子化辦公室編7.9億只開一次會？衛福部澄清

承襲祖父30年種植經驗　女青農勇奪新北平溪山藥冠軍

中信盃黑豹旗／國小球底還在　郭思源對屏中猛打賞

倒數20天！「最強母雞」蔡英文1天衝5縣市輔選　喊團結就會贏

全球第7殺害記者不罰國家　菲律賓政治漫畫家遭人亂槍打死

加拿大令3中企退出礦產投資　北京將採必要措施

精神疾病台裔女「分屍孿生妹」丟鍋裡煮　加拿大人倫慘劇判決出爐

周玉蔻預測命中！曹興誠周末竹苗趴趴走　明早同台陳時中

台灣大賽／G2觀眾11392人左外依舊冷清　兄弟2戰預售賣更好

總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化

看見在外讀書的小哥哥回家　2汪「爭寵式」狂親：豪想你～

政治熱門新聞

韓國瑜酸「要被打好嚇人」　朱學恒35字回嗆

王浩宇預測22縣市長勝選名單！　新竹市「她」奪下

呱吉點出黃珊珊1問題　他驚：那就贏了

王金平：柯志恩選市長「沒魚蝦也好」　

快訊／周玉蔻哭了！　看完陳時中辯論會結論宣言「心頭灼熱」

陳時中一句話　黃珊珊微笑消失轉頭猛盯他6秒

81萬選民收看北市辯論會　35%認為蔣萬安表現最好

史上唯一！故宮國寶10年前被「故意剪開」　密件隱匿也沒送政風

黃珊珊：我不會開除我的化妝師

學者：陳比預期好　蔣像高中生演講

北市長辯論後民調　陳時中表現63.34分墊底、支持度仍位居第二

韓國瑜挺林耕仁：站台要被打好嚇人

獨／柯文哲選前一周請假「從南一路車掃到北」　選前之夜擬台北、新竹奔波

小英發言人選情告急！跌出安全名單　張志豪遭政論名嘴分票

更多熱門

相關新聞

陳怡珍競總成立

陳怡珍競總成立

台南市北區、中西區市議員陳怡珍競選總部成立大會，6日上午在北區中華北路與育德二路交叉口舉辦，現場熱鬧滾滾、座無虛席，立法院院長游錫堃、立委陳亭妃、市長黃偉哲、議長郭信良等人都到場替陳怡珍站台支持。

國家機器到底是誰？　林耕仁曝資料來源

國家機器到底是誰？　林耕仁曝資料來源

陳慈慧拼議員3連霸　去年幫造冊打疫苗讓市場攤商好感動

陳慈慧拼議員3連霸　去年幫造冊打疫苗讓市場攤商好感動

許淑華體育後援會今成立　提三大主軸

許淑華體育後援會今成立　提三大主軸

創造嶄新政治路徑　時力陳薇仲路跑20公里

創造嶄新政治路徑　時力陳薇仲路跑20公里

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長桃園市鄭運鵬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

《戲說》女星腸爆裂昏迷送醫急救！「癌細胞難殺死」

女星不爽「10歲女跟許老三當朋友」！控：她當丫鬟陪跳

高中生像前夫…一查是死了17年兒

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

炸物店老闆擬告唐寶寶媽媽　資深警：可這樣反擊

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面