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台南建構友善托育環境　黃偉哲積極推動生育及托育措施

▲台南市長黃偉哲積極設法提增台南市生育率，除了廣設公共托育家園及公辦民營托嬰中心，讓市民托育幼兒省很大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲積極設法提增台南市生育率，除了廣設公共托育家園及公辦民營托嬰中心，讓市民托育幼兒省很大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面臨少子化問題，台南市長黃偉哲積極設法提增台南市生育率，除了廣設公共托育家園及公辦民營托嬰中心，讓市民托育幼兒省很大，還提供「居家安胎」、「育兒指導員到宅」、「到宅坐月子」等服務，建構安心生養環境，提供民眾多元托育選擇，減輕育兒負擔，讓市民幸福成家。

黃偉哲認為，依近年數據顯示，不斷加碼生育獎勵金對總出生人數並無顯著效果，甚至造成各縣市「遷戶口比賽」，若要提升生育率，除了獎勵金，更應從減輕家長育兒負擔、提升嬰幼兒照顧品質及落實性別平等措施，讓家長可以兼顧家庭與工作，才有機會增加生育意願。

▲台南市長黃偉哲積極設法提增台南市生育率，除了廣設公共托育家園及公辦民營托嬰中心，讓市民托育幼兒省很大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局表示，市府為展現對產婦與新生兒的祝福，自2011年至2022年9月，共發放生育獎勵金15億餘元。2022年起針對產婦生產之第1名新生兒，從6000元提高到1萬元，第2名則發放1萬2000元；第3、4名發放3萬元；第5名以後新生兒每名發5萬元。

社會局表示，台南市積極佈建公共托育家園及公設民營托嬰中心，至2022年已完成12處公共托育家園，今年年底前將再陸續於永康區(西灣)及佳里區再增置2處家園。此外，今年2月已完成首間公辦民營托嬰中心，預計於2022至2025年陸續再建置8處。

家住北區的34歲蔡先生和33歲郭小姐，育有1名10個月大的女兒-妮妮，因雙薪家庭且家人都住在外地，無人可幫忙照顧，得知北區光武公設民營托嬰中心正在招生，報名後很幸運取得送托資格。

郭小姐說，妮妮送托免註冊費和副食品費，僅收9000元的月費，加上今年8月起家長還可請領每月5500元以上的托育補助，等於每月只需付3500元托育費，比起之前聽朋友們分享每個月送托動輒要兩萬元的收費，相較之下覺得負擔少很多。

▲台南市長黃偉哲積極設法提增台南市生育率，除了廣設公共托育家園及公辦民營托嬰中心，讓市民托育幼兒省很大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

托嬰中心在社會局委託的專業團隊規劃下，環境乾淨明亮，每天提供豐富多變的餐食，對於學習吃副食品的孩子來說是一項很棒的訓練。每天有豐富的創意課程及活動，讓家長感受到每一位老師的熱情及用心，讓雙薪家庭很放心，希望未來有更多家庭能享受這樣優質的服務。

社會局指出，從2019年起推動育兒指導方案，目前已培訓165名「育兒指導員」，除了服務家庭中有未滿6歲幼兒的脆弱家庭外，今年擴大開放家庭中有未滿3歲幼兒之新手家長可申請「育兒指導員到宅服務」，由台南37區提供免費到宅育兒指導服務，進而提升家長或主要照顧者的親職知識及技巧，確保兒童身心健全發展。

▲台南市長黃偉哲積極設法提增台南市生育率，除了廣設公共托育家園及公辦民營托嬰中心，讓市民托育幼兒省很大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局並於2021年率全國之先推動「居家安胎服務」，補助居家安胎婦女回診交通費、家務協助、餐食照顧及護理師訪視費等，以減少早產兒及降低幼兒發展遲緩發生的機率；並積極推展「到宅坐月子媒合平台計畫」，與台南市月嫂服務人員職業工會等合作建置坐月子服務平台，提供月嫂媒合及諮詢服務，讓民眾得以安心在家享受專業的坐月子服務。

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