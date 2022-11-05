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「鳥鳴春澗敘 30」　台南鳥會30周年紀念活動6日登場

▲台南市野鳥學會2022年成立滿30周年，台南鳥會6日在台江鳥類生態館周邊舉辦慶祝活動，讓民眾認識台南鳥會，一起攜手保護自然環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市野鳥學會2022年成立滿30周年，台南鳥會6日在台江鳥類生態館周邊舉辦慶祝活動，讓民眾認識台南鳥會，一起攜手保護自然環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「社團法人台南市野鳥學會」2022年成立滿30周年，台南鳥會藉此機會於6日週日在四草野生動物保護區的台江鳥類生態館周邊舉辦慶祝活動，讓台南市民及其他縣市民眾認識台南鳥會，也有機會認識台南的野鳥生態，體認人與自然環境密不可分的互動關係，一起攜手保護自然環境。

台南鳥會理事長潘致遠表示，台南鳥會為依法設立並非以營利為目的之民間社團，30 年來致力於推廣野鳥觀察，提升國民對鳥類生態的重視，促進保護野生鳥類及其棲地。並透過野生鳥類之欣賞、觀察、研究與環境教育，讓更多人認識野鳥生態的美麗及價值，共同維續自然環境之保護。

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台南鳥會理事長潘致遠透露 30 周年紀念活動將回到鳥會成立的四草鹽田，舊稱『安順鹽場』，並以 RPG(Role-Playing Game；角色扮演遊戲)活動，讓參加闖關民眾扮演居住在鹽田社區的鹽工；由現場擺攤攤位扮演鹽田社區文史相關 NPC（Non Players Character；非玩家角色），依故事內容設置闖關關卡，讓民眾一邊闖關一邊認識鹽田生態及文化歷史背景。這是以當地歷史背景為素材，讓民眾進行需要動動腦的闖關活動，透過遊戲可以體驗百年前鹽工的生活，適合國小以上的兒童與大人參加。

除此之外，活動當日亦有「四草迷你賞鳥賽」，採用競賽的方式，讓親子一同在四草地區賞鳥並使用 eBird(鳥類線上數據庫)記錄，比賽時間為 4 小時，並提供 3 個獎項(最高鳥種數、最高總數量、指定鳥種最高數量)，最高鳥種數第一名的獎品豐富，包含日本知名品牌雙筒望遠鏡，已讓不少親子隊伍磨刀霍霍，準備大展身手。

6日當天也將在野保區的3個角落架設單筒望遠鏡，由鳥會資深鳥友為民眾解說。鳥友來自四面八方，包括各行各業，其中最特別的是有一位美國鳥友連大熊，已經娶了台灣人在台南落地生根。他們全家對於台灣的生態非常喜愛，喜愛的程度讓他們近年加入鳥會，開始扮演向民眾解說台灣生態之美的角色，而且他的國台語都說得很溜。

活動場地將設置 20 多個攤位，邀請台江國家公園、特有生物研究保育中心等相關公家單位、全國各地鳥會、鄰近縣市的生態保育團體、環境友善產品…等，讓參加民眾可以瞭解體驗不同地區領域的生態，瞭解各單位生態保育的成果，同時也有販賣望遠鏡專賣店、戶外用品、生態文創作品、咖啡飲料等攤位，宛如小型賞鳥闖關嘉年華，活動不需報名或繳費，歡迎民眾當日前往參加活動。歡迎進入粉絲專頁獲取更多資訊：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086775754064

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