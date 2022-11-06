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全國第一座汙水零排放工業區在台南　兼顧治水讓地方有感

▲台南市新吉工業區，不但是南科周遭最大的衛星工業區，也是台灣第一個「汙水零排放」的工業區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新吉工業區，不但是南科周遭最大的衛星工業區，也是台灣第一個「汙水零排放」的工業區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府打造的新吉工業區，從2020年落成後，不到兩年內就幾乎滿租。這裡不但是南科周遭最大的衛星工業區，也是台灣第一個「汙水零排放」的工業區，所以這做工業區的開發，不僅沒有為環境帶來重荷，連帶解決周遭社區排水問題，讓易淹水地帶轉型為產業廊帶。

距離曾文溪不遠的新吉工業區，總面積約123公頃，從2015年動土後歷經5年完工，啟用後搭上台商回流潮，目前有超過140家業者進駐。當地社區每逢雨季就出現的積水問題，也隨著工業區完工連帶解決。台南市政府表示，除了在工業區內興建滯洪池，水利局也斥資七千萬，將新吉排水拓寬近兩倍，並且與中央合作改善堤防與下水道。

以工業區所在的新吉里為例，當地的方里長每逢大雨，就會跑到新吉排水與曾文大排的交會處，如果水流緩慢像「死水」，就要趕快通知里民防災。但在新吉工業區啟用後的2021年，8月份陸續降下豪雨，方里長表示，他當時去新吉排水查看時很有感受，因為從水流的「排速」就看得出來，排水整治很有效果，讓社區居民很放心。

▲台南市新吉工業區，不但是南科周遭最大的衛星工業區，也是台灣第一個「汙水零排放」的工業區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

附近的公親里王里長表示也說，去年8月有一次3天就累積380mm的降雨，但庄內的排水效果不錯，抽水機也發揮功能，雖然從早上8點開始強降雨，但很快就退去，有感受到黃偉哲市長的用心。港南里長也說，深刻感受到滯洪池的效果，即使豪雨期間去巡水溝，最多也就7分滿而已，幾乎沒有淹到路面，真的感謝市府有爭取經費做水利工程。

台南市長黃偉哲希望新吉工業區能夠成為廠商投資台南的典範，引進產業類別要盡量符合「低汙染」及「低耗水」，園區運作也要以「一滴水用兩次」為原則，製造過程的汙水必須進廠處理成回收水，再用於澆灌、清洗機具使用。原本新吉工業區打算開放回收水給民眾免費取用，但園內廠商用量一年比一年多，目前每天產出的回收水早已不敷使用，可見做環保已經成為進駐廠商的習慣。

▲台南市新吉工業區，不但是南科周遭最大的衛星工業區，也是台灣第一個「汙水零排放」的工業區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤其台灣近年面對極端氣候的挑戰，黃偉哲認為台南會重複遇到強降雨與旱季，所以工業區的用水大戶就要做好汙水處理和循環利用，政府也要負起責任擴大治水，讓工業區與周遭社區能共存共榮。台南正在開發的七股科工區、柳營科工區第三期，黃偉哲也要求未來都要比照新吉工業區的標準，兼顧環保、水利與經濟發展。

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