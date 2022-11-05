勞動部首場觀光產業大型徵才　台南盛大登場

▲勞動部全台第一場專為觀光產業舉辦的大型徵才活動，5日在台南永華國民運動中心登場，共31家廠商，開出逾1100個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部全台第一場專為觀光產業舉辦的大型徵才活動，5日在台南永華國民運動中心登場，包括大員皇冠假日酒店、王品集團等多家知名飯店與餐飲集團齊聚，共31家廠商，開出逾1100個職缺，甚至有業者為搶人才，祭出求職者來面試，就能參加摸彩抽獎，引起不少人關注。

勞動部雲嘉南分署秘書曾秋瑾表示，疫情逐漸解封，為迎接觀光旅遊復甦潮，同時協助產業補足人力缺口，特地舉辦此次徵才活動，不少業者看好未來商機，紛紛加碼搶才，如近年積極發展多品牌策略的王品集團，人力需求暢旺，開出儲備店長、主廚、襄理、廚藝助理等100個職缺，而雲雀國際（旗下古拉爵等品牌）也徵求店經理、主廚、內外場等70個正職工作，要積極搶人。

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另台南遠東香格里拉大飯店為吸引民眾投履歷面試，甚至推出面試即摸彩活動，只要有意願參與面試民眾，就可摸彩獲獎，獎項有和菓子、磅蛋糕及品牌沐浴組，吸引不少民眾求職。該飯店人資經理田伊仙表示，目前人力缺口約2成左右，希望透過別出心裁的徵才方式吸引新血加入，也順便行銷自家產品。

今日活動邀集12家旅宿飯店業與19家餐飲業者共31家廠商，提供1135個職缺，其中8成職缺免經驗，包括台南安平雅樂軒酒店、大員皇冠假日酒店、台南大飯店、桂田酒店、碳佐麻里、瓦城、米塔集團、爭鮮、斑鳩的窩、摩斯漢堡、漢堡王等多家知名企業都到場徵才。

此次徵才起薪30K以上職缺將近400個，來自日本市佔率最高的連鎖家庭式餐廳Joyfull台灣珍有福公司，開出月薪最高56K要找儲備店長，每月還有業績獎金5,000至10,000元不等；王品與米塔集團則開出45K要徵求主廚、台南遠東香格里拉大飯店給出44K找咖啡餐廳廚房領班。

今日包括台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰，與大台南餐飲業職業工會理事長黃財榮等人都到場為求職民眾加油打氣。現場除徵才外，也請來資深人資專員，替民眾進行「履歷健檢」與「職涯諮詢」服務，提供求職朋友運用，增加成功率。