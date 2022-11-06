中市勞工局積極推動就業！協助求職者就業成功

▲臺中市政府大力推動多元就業媒合措施，要讓青年能在臺中安居樂業。（圖／臺中市政府勞工局提供，下同）

地方中心／綜合報導

台中市長盧秀燕上任後，積極推動「前店、後廠、自由港」台中富市3經濟策略，各項重大建設陸續拍板動工，盧秀燕相當重視及關心市民就業議題，透過積極招商引資，企業在臺中累計投資金額已突破2兆575億元，投資臺灣三大方案家數更高達253家，創造超過2萬2,000個就業機會。今(111)年臺中市上半年度失業率3.6%，低於全國平均並為六都最低，勞動參與率61.5%，除為全國最高外，更創下臺中市歷史新高成績。除了良好的投資環境，中市府大力推動多元就業媒合措施，勞工局每月辦理主題徵才，為企業及市民積極媒合就業，並設置一站式青年就業服務，且提供最高3.5萬元就業獎勵，要讓青年在臺中安居樂業。同時也規劃銀髮族的就業創新措施，推動「樂齡就業五告讚」方案，針對就業前置準備期、就業媒合期及穩定就業期階段提供串聯式服務，積極協助中高齡市民朋友順利就業及幫助企業找到優質人才。

▲臺中市政府勞工局關注青年就業及銀髮族就業，積極推出各種方案協助就業。

▲為鼓勵青年儘速穩定就業，臺中市政府勞工局提供青年就業獎勵。

為讓畢業青年縮短求職等待期，臺中市政府勞工局也推出「青秀樂台中 就業成功」方案，針對求職三階段提供九項服務，在職涯探索期協助職場新鮮人了解自身興趣與職場環境是否能相互結合；在求職準備期，安排履歷健診及面試技巧指導；在最後的就業媒合期，整合相關資源提供一對一專人、一站式、客製化就業服務，並推動青年「就業金安薪」方案，提供最高2.5萬元的青年就業獎勵，弱勢青年甚至可達3.5萬元，穩定求職者信心。

▲▼「樂業台中市 幸福進行市」系列徵才活動現場。





隨疫情趨緩和企業加碼投資，臺中市就業市場持續活絡，因應企業端的招募需求，臺中市政府勞工局推出「樂業台中市 幸福進行市」系列徵才活動，包含海線地區食品產業主題式徵才活動、連結本市服務業及觀光旅遊在地產業等徵才活動，單月即釋出約8,000個就業機會，最高薪資更上看8萬元，市府也積極協助企業招募與培訓人力，全力打造臺中成為讓市民安居樂業的幸福進行市！

▲臺中市政府勞工局設置「臺中市青年一站式創業服務站」，協助青年創業。

為協助青年創業孵化，臺中市政府勞工局為此也設置「臺中市青年一站式創業服務站」，邀請產業界成功企業人士與學者專家擔任創業導師，在創業過程提供稅務法律、行銷、財務規劃等一對一創業需求服務；整合相關青創資源，協助媒合資金、通路及人脈，辦理青創市集、創業培力課程等一站式創業服務，同時打造第四市場、審計新村、光復新村等青創基地聚落，鼓勵懷有創業夢想的青年勇敢摘星，陪伴青年渡過創業關卡，讓台中工作環境呈現生機無限的正面循環。

▲創新成立臺中市銀髮人才服務據點。

面對逐漸高齡化的勞動結構，臺中市政府勞工局也提供銀髮就業創新措施，以友善中高齡企業輔導服務，協助建構友善中高齡就業環境，透過安排人資或產業專家，針對企業人力資源、職務再設計、政府資源3大面向輔導，鼓勵企業持續留用中高齡員工、傳承專業技術，並透過職務再設計，改善職場環境或調整工作流程，協助並提升中高齡就業。

臺中市更領先全臺推出中高齡人力資源再運用獎勵方案，並加碼提供臺中市企業雇主僱用獎助獎勵金、繼續僱用補助獎勵金，鼓勵企業提升薪資及穩定進用中高齡勞工；還首創全國中高齡勞工就業獎勵金，補助每月最高3,000元、最長6個月，鼓勵企業邀請中高齡勞動力以豐富工作閱歷豐厚職場內涵，達成企業與銀髮求職者雙贏局面。

更多臺中勞工相關訊息可至臺中市政府勞工局網站https://www.labor.taichung.gov.tw查詢，或可追蹤「勞動in台中」粉絲專頁。

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