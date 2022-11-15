直擊／分進合擊！蔣萬安牽手挺6月肚掃街　人氣擠爆市場

▲蔣萬安妻子石舫亘代夫出征，一大早便來到台北市公有成功市場掃街拜票。挺著六個月身孕的石舫亘人氣爆棚，深受攤商及採買民眾的歡迎。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

九合一大選進入倒數11天，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（15）日起與太太石舫亘分進合擊，分別在上午10點前往南門市場及成功市場掃街拜票。經記者實際比較，石舫亘的人氣完全不輸蔣萬安，石尚未到達市場，就有不少民眾揮著國旗等在大門口，更有水果攤老闆丟下攤販呼朋引伴「我要去看她本人一下」。

石舫亘今代替蔣萬安前往成功市場拜票請託，10點整身穿淺藍色寬鬆襯衫的她，挺著6個月身孕準時現身，才剛下車，就有不少支持者揮舞著國旗展現熱情，而在民眾熱情簇擁下，石舫亘也跟著大家高喊「蔣萬安！凍蒜！」。此時不少原本在市場中的攤販也衝出來，也跑出來一探究竟。

記者實際觀察，石舫亘的人氣直逼蔣萬安，就連婆婆、媽媽們也非常熱情地上前握手、合影，石舫亘收到的蘿蔔、包子甚至比以往蔣萬安收到的還要多，似乎也是因為身為女性，石似乎更能貼近女性選民，經過的支持者都緊緊拉著石的手，還把她拉到一旁小聲說「我都有幫你先生拉票」。

儘管石舫亘已懷孕6個月，但是在市場中也是一攤攤握手，鞠躬、合影、簽名一樣都不少，有時候因為人潮太多，錯過一些攤位，她還特地繞道後面去打招呼。蔣萬安競辦也深怕石太累，特地在今天請石錄製國台語雙聲道拜票音檔，隨時播放。音檔內容石舫亘提到，「我是蔣萬安的牽手石舫亘，蔣萬安是認真打拼願意做事的人，市長選舉請支持蔣萬安，拜託拜託」。

石舫亘今日拜票長達1個多小時，成功市場2層樓一攤攤握手，現場民眾也相當興奮，也有婆媽表示，「我知道她今天要來，特別等她，不然平常我早早就回家了」。可見蔣萬安打出的「夫人牌」似乎也為他選情加分不少。



