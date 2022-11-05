Kolas拋花蓮建「國際棒球移地訓練中心」　蔡英文讚有創意

▲Kolas Yotaka拚戰花蓮縣長選舉。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

花蓮縣長選舉倒數21天，身兼民進黨主席的總統蔡英文5日前往花蓮為縣長候選人Kolas Yotaka站台輔選，她表示，花蓮是屬於大家的，不是屬於特定家族的，台灣是民主國家，這樣的政治文化必須被改變，Kolas就是帶領改變的那個人，呼籲大家通通站出來，集中所有想要改變的力量，團結支持Kolas，並特別稱讚她提出的「國際棒球移地訓練中心」政見很有創意。

蔡英文今天表示，這13年來，花蓮被同一個家族輪流執政，他們用地方政府資源，聯合地方派系跟利益相關者，形成一個牢不可破的利益共同體，這樣的地方政府，沒有心為人民做建設，縣內的公共交通運輸、水電設施都不夠完善，就醫、生活都不便利。

蔡英文表示，花蓮不是台灣的後山，而是守護台灣的靠山，重要的空軍基地就在這裡，捍衛領空的F-16V戰機也在這裡，過去面對各項威脅挑戰，在花蓮的國軍守護了台灣的天空，也守護在場的每一個人，台灣要捍衛自由民主，花蓮作為保護國家安全的重要基地，需要Kolas做縣長，因為她不只有建設地方的企圖心，更有捍衛民主自由的決心。未來，Kolas當花蓮縣長，守護台灣一定更有力。



蔡英文談及，台灣的國防韌性、產業韌性，都需要中央地方團結一心，國家才能更加堅韌，年底的這場選舉，不只是一場地方選舉，大家的每一票，都關係到台灣的執政路線跟台灣未來的發展，這幾年，台灣的經濟、防疫成績，以及守護民主的決心，都讓台灣獲得世界的支持跟肯定，讓年底的選舉，更進一步展現台灣的決心，讓國際對台灣更有信心。

在各項政見方面，蔡英文特別稱讚，Kolas有一個很有創意的想法，就是台灣有很多職棒球員，是來自花東地區，她要在花蓮打造「國際棒球移地訓練中心」，讓花蓮的孩子可以回家打球，讓更多優秀的球員，可以來花蓮訓練的同時，也能享受花蓮的好山好水，也要爭取更多國際賽事來花蓮，吸引全台灣的棒球迷，都來這裡看球賽。