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快訊／周玉蔻哭了！　看完陳時中辯論會結論宣言「心頭灼熱」

▲▼陳時中、周玉蔻。（合成圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供、記者屠惠剛攝）

▲陳時中、周玉蔻。（合成圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供、記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中5日在電視辯論會最後結論階段時，感性回顧過去3年防疫工作，他表示，自己要謝謝兩位可敬的對手，「雖然你們花了一些時間罵我，但我認為這都是應該的，我沒有絲毫的抱怨，很多事情大家要公開討論就公開討論。」，更直言要保護台灣每個人。對此，資深媒體人周玉蔻發文表示，「聽著阿中的辯論會結論宣言，心頭灼熱，我哭了！」

陳時中在辯論會結論中感性回顧過去3年防疫工作，他坦言，自己不是一個冷血的人，面對生離死別誰不痛？但他身為防疫指揮官，唯一能思考的就是台灣，要想如何將疫情控制住，把傷害降到最低。他強調，自己只是一個平凡人，想要保護全台灣每個人，只是沒有做到，很抱歉讓大家受苦了。

在辯論會的最後，陳時中除了謝謝對手蔣萬安與黃珊珊，更謝謝這一路走來一直陪伴他的市民們，「我站路口，你們跟我揮手。我跑菜市場，你們跟我握手。我在廟口演講，你們給我拍拍手。你們的熱情，我都看到了，我都感受到了，這就是最真實的民意，再困難也不要動搖我們的信念。」

針對台北市長辯論會，周玉蔻稍早便在臉書上痛批蔣萬安，「連『綠共一家親』的髒話都說出口了，這是辯論會不是吵架場，繞了半天這姓蔣的就是不敢反抗中共，還鬼扯高端。」隨後更發文激動喊，「聽著阿中的辯論會結論宣言，心頭灼熱，我哭了！」

此貼文一出立馬湧入7千多人點讚，不僅美國教授翁達瑞留言道「台灣是個良善的社會，邪惡勢力終將潰散」，還有網友留言喊「我也是，眼淚不止」、「他暖到大家不要不要的」、「阿中的結論好感人，鐵石心腸也會被融化，深度高度展露無遺」。

▼周玉蔻表示，自己聽著陳時中的辯論會結論宣言，心頭灼熱到哭了。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲▼周玉蔻喊「聽著阿中的辯論會結論宣言，心頭灼熱，我哭了」。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

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