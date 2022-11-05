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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如評辯論會語出驚人　「黃珊珊比柯文哲可靠多了」

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊參與2022年台北市長候選人選舉電視辯論會。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊參與2022年台北市長候選人電視辯論會。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者蘇晏男／台北報導

唯一一場台北市長電視辯論會5日下午落幕，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊進行逾2小時議題攻防。對此，民眾黨前立委蔡壁如對3人的辯論表現分別給出評語，其中大篇幅在罵陳時中，並認為陳是冷血的醫師，蔣萬安則像天真的中小學生；至於黃珊珊，蔡更語出驚人地說，感覺比台北市長柯文哲可靠多了。

針對5日舉辦的台北市長電視辯論會，蔡壁如說，第一個申論的蔣萬安，看起來很有朝氣，一派天真的樣子像中小學生，是好學生的演講，教科書的宣讀很有抑揚頓挫，但功課好、會演講跟會不會做事是兩碼事，「我甚至聽不到他具體的政見」。

對於陳時中，蔡壁如表示，陳一上台就是很緊張，像個傀儡一樣，過去指揮官的霸氣、自信都沒有了，以前還會挑眉、有手勢，現在什麼都沒有；蔡認為，陳不是一個熟練的候選人，完全看不到自信，很緊張，緊張到只有嘴巴在微幅的開合，雙手也僵在那裡不敢動，一直很努力的維持著幕僚要求的樣子，怕得要死，連喘氣都不敢大口喘。

蔡壁如諷陳時中，「他不是來挑戰市長的樣子，我都懷疑他講的每一句話，是不是連他自己都不相信？」以前在指揮中心都隨便他罵，現在左一句親愛的、右一句親愛的台北市民，太不像他了，連搖頭、點頭都不敢，就僵在那裡。不曉得他是前一陣子被打到昏了？還是一個對台北市完全不熟悉的外來者？

針對陳時中在辯論會中對少子化議題的發言，蔡壁如說，實在是很可笑，按照前總統陳水扁的說法，陳時中還讓台灣少了一萬三千人。

蔡壁如也指出，陳時中在這場辯論會的結論，主動提到他的防疫成績，應該也是惡補的結果，但整個結論的內容，完全可以看得出，他是冷血的人、冷血的醫生，對於這場疫情而受苦的人，完全沒有同理心，只想著為自己的防疫洗白，很糟糕。

「陳時中說，疫情讓我們得到『同島一心』，這實在是很違心的話。」蔡壁如認為，基層醫護應該很痛恨陳時中吧，他現在是說我們應該感謝他過去當防疫指揮官的成就，所以應該選他當市長？難道不是全民配合的結果？是不是被造神造上癮了？

「對於疫情，他就是在討拍，口中說要謝謝全民，但並不謙虛，講到最後，最辛苦的是他、最委曲的是他，是他一個人的承擔，對於死的人就說很抱歉、對於那些被迫拉下鐵門的商家，要請大家以大局為重。」

蔡壁如再嗆陳時中，骨子裡是一種高傲的態度、威權的心態，對自己的防疫成績、防疫政策，沒有一點反省、沒有一點檢討的心。

談及黃珊珊，蔡壁如表示，看起來相對就誠懇得多，是一個對台北市很有想法、想要做事的人，很誠懇，在這場辯論會上，台北人看到她的表現，真的會比較安心，不像蔣萬安一派天真的以為只要當選，一切都會變得美好。

蔡壁如更語出驚人，表示「感覺她比柯文哲可靠多了，講得很好，有攻有守，她的內容是有震憾力的」。她認為，黃珊珊在整場辯論會上，沒有口號式的喊話，聽了她對台北市的了解與未來的規劃，是會感動人的，是可以信任的，雖然她不是魅力型的政治人物，但她是一個可以被市民信賴的市長候選人。

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