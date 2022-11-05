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風雨無阻！謝國樑連跑8場造勢　誓言打造北五堵成「內科2.0」

▲謝國樑連跑8場造勢風雨無阻 誓言北五堵打造「內科2.0」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼謝國樑連跑8場造勢風雨無阻，誓言北五堵打造「內科2.0」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（5日）風雨無阻，連續趕場參加中山區宋瑋莉議員、中正區藍敏煌議員、七堵區蔡旺璉議員、安樂區秦鉦議員，與書院里林文肯、新崙里林金龍、外寮里顏厚廣、水錦里林國星里長等八場造勢活動，場面熱情激動。謝國樑強調，要在基隆創造良好的就業環境，將在北五堵建立基隆科學園區，打造「內湖科學園區2.0」。

謝國樑說，在基隆創造良好的就業環境非常重要，耗費大量時間通勤是基隆人的痛點，追根究柢是基隆就業環境所致，因此提出「引進產業、創造就業」的市政方針，將在北五堵建立基隆科學園區成為「內湖科學園區2.0」，並在大武崙工業區增設二期，同時活化六堵工業區，串連汐科、內科，轉型成新興產業園區。

▲謝國樑連跑8場造勢風雨無阻 誓言北五堵打造「內科2.0」。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑也指出，民進黨全面執政，但是從2019至今民眾已經苦三年，甚至讓施打高端疫苗都還要重打，搞的百姓民不聊生！但是基隆選出的立委，卻是在立法院挺高端、挺萊豬，只聽黨意不顧民意！

最後，謝國樑強調，民進黨現在從上到下都在造謠抹黑，這是民調落後的人才會出的奧步！相信最終一定會邪不勝正，自己與各區的議員里長繼續合作，追求基隆大團結，11月26日一起撥亂反正，一起拚市政，一起贏得勝選。

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