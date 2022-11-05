「決戰中台灣」盧秀燕穿兄弟球衣跑行程　蔡其昌「空姐妻」亮相

▲「決戰中台灣」盧秀燕穿兄弟球衣跑行程，連趕三場議員候選人競選總部成立大會。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

選戰最後倒數21天，台中市藍綠陣營候選人盧秀燕、蔡其昌把握機會跑行程拜票。盧秀燕穿上兄弟象球衣跑行程；蔡其昌的妻子、曾擔任空姐的黃玉廷在今年選戰中首度露面，前往東區建國市場為丈夫蔡其昌衝刺選情。

積極爭取連任的台中市長盧秀燕今天連趕三場議員候選人競選總部成立大會，先到海線出發梧棲為無黨籍議員候選人尤碧鈴打氣，接著到烏日為競選總幹事吳瓊華委員懇託鄉親支持，再到西區為原住民議員朱元宏站台，週末輔選行程滿檔。

此外，職棒總冠軍賽今天開打，盧秀燕也穿上中信兄弟的球衣跑行程，今年的冠軍賽是台中的中信兄弟對上桃園的樂天桃猿，盧秀燕還跟桃園市長候選人張善政打賭，若輸的人要打扮成對方替對方拉票。

▲民進黨台中市長候選人蔡其昌今天由「空姐妻」當分身，前往建國市場拜票。（圖／記者游瓊華翻攝）



對手蔡其昌的妻子黃玉廷今天由黃國書立委、中西區市議員江肇國、東南區市議員鄭功進、市議員候選人何昆霖、陳雅惠等陪同前往東區建國市場向攤販及鄉親拜票，受到熱烈歡迎，希望當蔡其昌分身幫忙分攤，在最後關頭一起努力贏回台中。

黃玉廷表示，自己阿公、阿嬤就是建國市場攤商，從小就在建國市場長大，每次來到建國市場就有回來阿嬤家的感覺，這次回到最熟悉的地方，希望來跟所有攤商及市民朋友拜託，年底選擇最認真打拚的2號蔡其昌。