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他好奇「有人會因辯論改變想法？」　曝1族群很關鍵：是加分

▲▼台北市長選舉辯論會。（圖／翻攝三立、TVBS直播）

▲台北市長選舉辯論會。（圖／翻攝三立、TVBS直播）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市長候選人電視辯論會今（5）日下午登場，由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊進行議題攻防，就有網友在PTT的Gossiping發文，認為支持者不會因為一場辯論會就轉念，忍不住好奇問卦，「真的有人會因為辯論改變想法？」話題吸引網友熱論。

這位網友文中表示，不管有沒有看過辯論會，他認為死忠的就是死忠，「辯論完之後，總有媒體／名嘴可以幫忙說支持的那個辯贏了」，即使有候選人可能明顯辯輸了，也可以說「會辯論不代表會做事」，「總之大腦一定會合理化原本的決定，真的有人會因為辯論改變想法嗎？」

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貼文引發熱議，「辯論就只是提供影像資料，後製想怎麼剪就怎麼剪，看各家編故事的功力啊」、「辯論會是炒選舉氣氛用的」、「過去經驗看來幾乎沒有」、「應該要會啊！因為這是唯一聽政見的機會～現在既定的想法，都是看到他們在互罵而已」、「迷因產生會」、「看的都是死忠的，搖擺票又不看。」

不過，就有人點出辯論會還是很關鍵，因為能搶1族群，「更多是沒有想法而確定想法的」、「重點是可以拿裡面內容帶風向影響中間選民，對各陣營死忠的來說都是加分。」

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