陳時中問大巨蛋　蔣萬安答題不忘要求交代疫苗採購、高端EUA

▲2022年台北市長選舉電視辯論會。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者陳家祥／台北報導

5日登場的台北市長選舉電視辯論會，民進黨候選人陳時中在提問時，直指柯文哲任內飽受爭議的大巨蛋案，「誰應該要負比較大責任？」對此，蔣萬安說，重大公共建設經不起政治算計，一個說中央刁難、一個說地方護航，「這麼重要的公共政策都淹沒在中央跟地方的口水中，不是市民之福」。

蔣萬安在回答問題前先表示，要先針對陳時中在申論時，不解我為什麼又在質疑、又再問防疫缺失，「裝睡的不是我」，全民疑問，你用粗暴言論大可不必的態度來面對，「陳時中如果能交代清楚疫苗採購過程、高端EUA審查，我們根本不用問第二、第三、第四遍，好好面對清楚交代這麼簡單」。

至於大巨蛋，蔣萬安說，大巨蛋是公共政策，是非常嚴肅的問題，任何公務員違法是依法究辦、毋枉毋縱，尊重司法。大巨蛋的處理，市民感受深刻，再也經不起任何政治算計，因為我們看到的，是一個說中央刁難、一個說地方護航，「這麼重要的公共政策都淹沒在中央跟地方的口水中，不是市民之福」。

蔣萬安說，面對大巨蛋，第一，公安問題，台灣大型建物非常多，不是只有大巨蛋，未來對大型建物的標準要一致；第二，現在台北市政府面對的是遠雄提出的18億國賠，未來會好好地用協商談判方式取得圓滿結果；第三，營運方向，保證一定會讓大巨蛋成為棒球、運動的大巨蛋。