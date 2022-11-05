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只有1天！超商「美式、拿鐵買6送6」　可以寄杯、互換冷熱

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家每月限定好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

等到了！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3等2大好康，明（6）日上午10時準時開搶。

▲▼全家極鬆餅、罐裝咖啡。（圖／業者提供）

▲極鬆餅、罐裝咖啡也享優惠。

全家11月好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2023年5月31日；加碼還有「Let's Café罐裝咖啡買6送6」及「極鬆餅任選買6送3」等，可兌換期限為2023年2月24日前，數量有限、售完為止，以上優惠每人限購1組，明（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」準時開搶。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

▲伯朗咖啡館11月卡友限定飲品買1送1。（圖／翻攝官方粉絲團）

另，連鎖咖啡部分，伯朗咖啡館11月也續推「卡友獨享飲品買1送1」，11月每周一（11月7日、11月14日、11月21日、11月28日）凡持伯朗Lounge卡消費，即可享有飲品買1送1，且不限品項、容量，結帳金額則以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒等不適用本活動，並限結帳當日領取。

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