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揪團了！　速食店「整隻香草烤雞下殺79折」爽吃1個月

▲▼21PLUS、21風味館「香草烤雞」。（圖／業者提供）

▲21PLUS、21風味館「香草烤雞下殺79折吃」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

烤雞控爽吃整個月！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」祭出最新限時優惠了，即日起至11月30日「整隻香草烤雞下殺79折」，且3大外送平台還同享優惠，趕緊衝一波了。另，達美樂即日起也有外帶限定「披薩半價吃」優惠，凡至門市外帶大、小披薩通通只要半價，且不限口味，趕快開吃了。

▲▼21PLUS、21風味館「香草烤雞」。（圖／業者提供）

▲香草烤雞外皮酥脆、肉質多汁。

21PLUS、21風味館即日起至11月30日連1個月祭出「香草烤雞79折吃」優惠活動，其香草烤雞是使用21種香草調配再烘烤嚴選雞肉，外皮酥脆又有Q彈多汁肉質，肯定要趁有優惠時大嗑一頓，且除門市外，foodom、foodpanda、Uber Eats等3大美食外送平台也同享優惠，活動僅不適用21TOGO店型，趕緊揪同事、朋友一起吃。

▲▼達美樂即日起外帶披薩半價。（圖／業者提供）

▲達美樂外帶披薩半價吃。

另，達美樂即日起也有外帶限定「披薩半價吃」優惠，凡至門市外帶大、小披薩通通只要半價，且不限口味爽吃到飽；加碼還有外帶99元披薩、捲餅套餐，限平日周一至周四下午1時至4時取餐，以及周一、周二、周六限定外送大披薩買1送1、小披薩買1送1等好康。

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