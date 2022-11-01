星巴克、漢堡王買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」懶人包

▲foodpanda11月限定優惠碼懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

優惠碼先收下！外送平台「foodpanda」11月限定「超殺優惠碼」終於來了，這個月必搶超殺「11大美食品牌買1送1」優惠，包括星巴克、必勝客、迷客夏、大苑子等通通有，連11天爽吃爽喝比薩、漢堡、雞塊、手搖飲買1送1，趕快下單去，加碼還有多種優惠碼折扣，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

▲星巴克特大杯那堤買1送1。（示意圖／記者蔡惠如攝）

●美食外送買1送1

1.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「一星巴克一」，即可享「星巴克特大杯那堤買1送1」，每人可用1次。

2.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「一必勝客一」，即可享「必勝客和風章魚燒比薩個人比薩（鬆厚餅皮）買1送1」，每人可用1次。

3.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「一漢堡王一」，即可享「漢堡王5塊雞塊、花生培根牛肉堡買1送1」，每人可用1次。

4.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「1DM1」，即可享「達美樂個人Pizza套餐（6吋）買1送1」，每人可用1次。

5.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「一八方雲集一」，即可享「八方雲集招牌鍋貼10顆買1送1」，每人可用1次。

6.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「一拉亞漢堡一」，即可享「拉亞漢堡起司厚牛堡組合餐買1送1」，每人可用1次。

7.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「一迷客夏一」，即可享「迷客夏大杯伯爵紅茶拿鐵買1送1」，每人可用1次。

8.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「一大苑子一」，即可享「大苑子台灣鮮榨柳丁綠買1送1」，每人可用1次。

9.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「一三商巧福一」，即可享「三商巧福原汁牛肉麵套餐買1送1」，每人可用1次。

10.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「一拿坡里一」，即可享「拿坡里MINI披薩炸雞獨享餐買1送1」，每人可用1次。

11.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「一珍煮丹一」，即可享「珍煮丹大杯黑糖綿芋鮮奶買1送1」，每人可用1次。

●美食外送

1.即日起凡輸入優惠碼「熊送快」，即可享「美食外送下單滿249元打89折」優惠，最高現折50元，每人可用3次。

2.即日起至11月30日凡輸入優惠碼「熊愛店家」，即可享「指定餐廳下單滿500元打8折起」優惠，最高現折60元，每人可用1次。

3.即日起至11月20日凡輸入優惠碼「KFC80」，即可享「肯德基下單320元現折80元」優惠，不限使用次數。

4.即日起至11月14日免優惠碼即可享「添好運、了凡油雞燒臘．飯．麵下單指定套餐打85折」優惠。

5.即日起至11月14日凡輸入優惠碼「熊愛港味」，即可享「添好運、了凡油雞燒臘．飯．麵下單滿380元打8折」優惠，最高現折170元。

6.11月16日至11月29日凡輸入優惠碼「熊愛路易莎」，即可享「路易莎下單滿240元打75折」優惠，最高現折70元。

●生鮮雜貨

1.即日起至11月11日凡輸入優惠碼「一一採買」，即可享「指定消費者下單生鮮雜貨滿1111元現折250元」優惠，每人可用1次。

●pandapro專屬

1.即日起至11月14日免優惠碼，pandapro會員可享「添好運、了凡油雞燒臘．飯．麵下單指定套餐打8折」優惠。

2.11月17日至11月30日免優惠碼，pandapro會員可享「路易莎下單滿250元現折50元」優惠。

●pandamart熊貓超市

1.即日起至11月13日凡輸入優惠碼「一一享受」，即可享「pandamart熊貓超市下單滿1111元現折250元」優惠，每人可用1次。

●外帶自取

1.即日起至11月30日凡輸入優惠碼且為首次使用外帶自取者，即可享「下單滿150元打6折」優惠，最高現折150元。

●信用卡優惠

1.即日起至11月30日「JCB信用卡獨家優惠」，凡輸入優惠碼「PSJCB209」」且全平台下單滿300元，即可享「現折100」元優惠，每人可用1次。

2.即日起至11月30日凡輸入優惠碼「PSLP300」，且為全平台首次訂購者可享「打2折」優惠，最高現折300元。

3.即日起至11月30日，凡輸入優惠碼「PSLP300M」，且為首次下單生鮮雜貨者可享「打2折」優惠，最高現折300元。

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