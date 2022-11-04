華航旅展祭超殺機票優惠！新航點宿霧4800元起　日韓免萬元

▲華航旅展推出機票超殺優惠。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

2022 ITF台北國際旅展今(11/4)日起連4天登場，華航集團疫後首度參展，華航加碼推出4 天旅展限時折扣，購票輸入優惠代碼「2022CIITF」，日韓機票萬元有找；此外，華航三大全新航點也推出優惠，其中台北-宿霧4,800元起 (未稅)。

華航集團疫後首度參加旅展，中華航空董事長謝世謙、華信航空總經理彭榮敏及台灣虎航董事長陳漢銘共同出席華航集團展區開幕儀式，其中華航也祭出旅展加碼4天限時折扣，旅展期間購票輸入優惠代碼「2022CIITF」，現買現折，台北-大阪、台北-名古屋機票9,463元起，台北－首爾仁川8,124元起、台北－首爾金浦9,463元起，日韓機票免萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，瞄準國際旅遊需求起飛，華航線上旅展同步開跑，三大全新航點機票也祭出超殺優惠，包括台北-宿霧4,800元起 (未稅)，台北-峴港6,500元起，台北-清邁7,000元起。

國人最愛的日本航線機票也下殺，包括台北-琉球 (沖繩) 只要7,566元起 (未稅)，萬元以下即可出國；購票刷中國信託華航聯名卡，除台灣出發全航線機票85折起購票折扣，另將獨享全卡友專屬折價優惠 ，區域線折價1,500元，長程線折價3,000元。

另華航《機微酒》自由行再升級， 1人即可成行隨時出發，除東北亞東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、首爾，以及東南亞新加坡、曼谷、峇里島、檳城、吉隆坡等11大熱門航點，再擴大至美加、紐澳、歐洲及香港航線。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！