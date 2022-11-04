戰雙11！超商「20杯咖啡下殺5折」只有3天　加碼推1元買百元商品

▲超商找來指定電商合作推出雙11優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎戰雙11！有超商特意找來指定電商合作，強勢推出3大超殺優惠，包括新用戶輸入專屬優惠碼「百元商品1元買」、下單選指定超商取貨送大杯拿鐵20元折價券及憑超商寄取件收據爽喝咖啡買1送1，網購族肯定要搶；並加碼在網路商城、全門市祭出「咖啡20杯打5折」、「買11送11」等超殺優惠，咖啡控把握機會囤。

看準雙11超強網購商機，OK mart找來「蝦皮購物」合作祭出3大限定優惠，第一重為「百元商品1元買」，即日起至11月30日凡是蝦皮新用戶於蝦皮結帳輸入優惠碼「OKMART11」，即可享消費滿101元現折100元優惠；第二重推11月11日當日於蝦皮下單並指定OK mart門市取貨，就送大杯莊園級拿鐵20元折價券；最後是即日起至11月23日至全台門市取蝦皮包裏，憑OK mart寄取件收據聯可享「大杯莊園級美式或拿鐵同品項買1送1」。

▲門市限時1天大杯美式／拿鐵買11送11。

另，加碼於APP中的網路商城「OKmall」祭出一系列優惠，11月8日至11月12日從早餐鮮食到糖餅飲品、泡麵、咖啡等陸續推出指定折扣，其中，咖啡控一定要搶11月10日起至11月12日「大杯莊園級美式或拿鐵享20杯打5折」優惠，且不限冰熱，再送OKPoint1111點；門市部分則在11月11日推出限時1天「大杯莊園級美式或拿鐵買11送11」、「OK CAFE指定飲品任選3杯111元」等，以及多樣飲料啤酒買1送1、第2件1元等好康，先筆記再說。

▲全家雙11優惠一次看。

另，全家今年雙11則霸氣送出100萬現金、14台SYM機車，即日起至11月15日限時2周，只要於實體門市、APP隨買跨店取、全+1商城、行動購等消費滿111元，就可參加抽獎活動，且不限抽獎次數，幸運兒有機會獲得新台幣100萬元（1名）、SYM全新迪爵125CBS2.0鼓剎機車（14台），活動結束後將於每日交易訂單中各抽1位得主，消費愈多次中獎機率愈大。

優惠部分，實體門市祭出「百款商品加11元多1件」，包括冰品、飲品、零食點心通通有，而消費者最愛的APP隨買跨店取部分則推出5日限定優惠，11月11日至11月15日有「仙女紅茶44杯」、「大杯特濃經典美式32杯」、「大杯特濃經典拿鐵28杯」及「Fami!ce全家霜淇淋（口味不限)）3支」，皆享1111優惠價，換算下來，買特濃拿鐵可省下700元，仙女紅茶每杯則只要25元，划算爆表，加碼還有逾200組隨買跨店取商品優惠，至11月29日前最低下殺5折起。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲LINE官方帳號、會員APP還有2款輪盤遊戲等玩。

至於「全+1商城」、「全家行動購」即日起至11月15日也有一系列優惠，只要於全+1商城消費1元可得1積分，累積滿1111積分可換Let’s Café中杯經典熱拿鐵1杯，每人最多兌換2杯，加碼推雙11主題館有多樣夯品下殺優惠，且周一至周四享還可享全館199元免運，周五至周日及11月11日至11月15日則推全館0元免運；行動購部分則有111元、511元、1111元均一組合價，上百件熱門商品最低下殺37折起，11月11日當日消費加碼可享全館免運、最後1小時限時85折，更有機會抽中整單免費。

除外，全家LINE官方帳號、會員APP還有2款輪盤遊戲等玩，其中，APP部分每人每日可玩「幸運大輪盤」1次，中獎機率100%，有機會抽中指定品項買1送1，以及免費喝中杯經典熱美式1杯，用環保杯還可再折5元；LINE則推「歡樂大放送」遊戲，有必勝客半價優惠券、屈臣氏50元折價券、中杯經典熱美式免費兌換券等超殺優惠等抽，即日起至11月15日限定開跑。

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