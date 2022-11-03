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生理期痛炸！男友幫買巧克力「1句掀戰」　妹子氣哭：不想再看到他

月經，生理期，經痛，肚子痛，症狀。（圖／達志／示意圖）

▲男生永遠無法體會，女性生理期來的身體折磨。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／閔文昱報導

許多女生都有生理痛的問題，肚子不舒服之餘，連帶著情緒煩悶和腰酸背痛。一名女網友表示，她近日因大姨媽來身體不適，於是請男友到超商買熱牛奶跟巧克力，不料男友回來後卻馬上跟她索討300元，甚至還沾沾自喜「打折後少算5塊，很大方吧」，讓她事後回想忍不住氣哭。貼文一出，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，她昨天是生理期第一天，當天起床後就痛到直接請假在家休息，到了中午才起床勉強吃了一些東西，並請男友下班時到711買熱牛奶跟一些巧克力，接著就昏睡了一整個下午，起床後發現男友買了高級巧克力回來，讓她相當感動。

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不料，正當原PO覺得男友訓練多年終於有點長進時，男友卻突然開口「欸300塊！」讓原PO當場愣住，男友隨即提醒，「巧克力阿，幫你買兩個打9折後才有300，還少算你5塊欸，很大方吧」，至於牛奶他則忘了買，不過仍持續催促「妳先給我錢啦」。對此，原PO直言，她的白眼大概翻了3600度，感動全部都回收了。

▲原PO請男友幫忙買巧克力，不料男友回家後卻馬上開口討錢。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO請男友幫忙買巧克力，不料男友回家後卻馬上開口討錢。（圖／翻攝自Dcard）

原PO感嘆，和男友在一起兩三年，對方不是不知道只要生理期來前2天她都會很不舒服，而且只請男友買2個東西而已就忘了一樣，第一件事還先討錢，「又不是不會給他，整個情緒上來加身體的不舒服，氣到滴了幾滴眼淚，把錢塞給他後就叫他回家，不想再看到他了，完全不想再看到他。」

貼文一出，不少網友也紛紛留言，「是在跟吳伯毅交往嗎？人家吳伯毅還比較不會漏單咧」、「分手了啦，妳是在跟丐幫幫主談戀愛？」、「抱歉我覺得好好笑，歡迎回歸單身」、「反正這我是會分手，男友不舒服，我主動走去藥局買藥，也沒在討錢」、「我懂女孩會想要被照顧的感覺，我覺得就算他要錢的話，至少不要在妳不舒服的時候講咩」。

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關鍵字：

生理期超商巧克力

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