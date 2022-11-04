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2022新北樂壇新星音樂會　11月壓軸閃耀最終章

▲新北樂壇新星音樂會 11月壓軸閃耀最終章。（圖／新北市文化局提供）

▲11月17日旅美低音管家張詩涵帶來《低音管獨奏會》。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局致力發掘優秀的青年音樂家人才，已持續辦理七屆「樂壇新星」甄選活動，11月即將帶來壓軸三場演出，期待熱愛音樂、藝文的朋友親臨新北市藝文中心演藝廳，欣賞樂壇新星精采的技藝與舞臺魅力。

文化局長龔雅雯指出，本屆樂壇新星由10組優秀的年輕音樂家脫穎而出，音樂會自9月8日起一路閃耀登場至11月17日，文化局不僅致力於推廣藝術文化更以具體行動支持，給予新世代音樂家展演舞台，藉由活動提供民眾優質且多元的音樂節目，為樂壇注入源源不絕的青年活水。

▲新北樂壇新星音樂會 11月壓軸閃耀最終章。（圖／新北市文化局提供）

▲11月6日《多琴世界-郭淨慈胡琴專場音樂會》，由胡琴家郭淨慈透過不同的傳統弦樂器。

龔雅雯表示，11月3場樂壇新星音樂會由11月5日旅歐小提琴家蔡承宏帶來的《東歐•狂想》揭開序幕，一窺東歐音樂獨特的節奏旋律及和聲色彩；11月6日《多琴世界-郭淨慈胡琴專場音樂會》，由胡琴家郭淨慈透過不同的傳統弦樂器；11月17日旅美低音管家張詩涵帶來《低音管獨奏會》，透過各樂派經典曲目演奏，傳遞低音管沉穩且富有魅力的特色。

2022新北市樂壇新星音樂會，9月起至11月，好音樂不間斷，活動憑票免費入場，索票方式可於藝文中心官網線上登記或演出前七天至新北市藝文場館索取紙本票卷，詳情敬請關注「新北市藝文中心」官網及臉書粉絲專頁，了解第一手活動資訊及免費索票訊息。

▲新北樂壇新星音樂會 11月壓軸閃耀最終章。（圖／新北市文化局提供）

▲11月5日旅歐小提琴家蔡承宏將帶來《東歐•狂想》。

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