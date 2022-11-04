三重果菜市場水果交易全國第一　侯友宜傾聽帶動溪北三蘆發展

▲三重果菜市場水果交易全國第一。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（4日）親臨三重果菜市場，實地瞭解營業情況，傾聽在地攤商的需求，肯定三重果菜市場經營多年形成完整蔬果供應鏈，並感謝所有市場從業人員對於維持蔬果穩定供應的貢獻及辛勞。

新北市農業局與新北果菜公司共同協助各縣市蔬果供銷調節，3年來協助7個縣市，合計銷售超過2200公噸蔬果，銷售金額逾4400萬元，保障農民收益。另外也媒合批發市場內攤商，每周捐贈NG醜蔬果，供應44個社福團體據點，3年來供應超過400噸，減少蔬果浪費，再創蔬果食用價值。

侯友宜表示，農產品的供應不單單只是生產，從產地到消費端，各環節都須仰賴果菜公司及攤商的相互配合缺一不可，三重果菜市場也在大家共同努力下，年水果交易量約15萬公噸、蔬菜3萬公噸，年交易金額約72億，成為全國水果交易量最大的批發市場。

侯友宜說，地處北北基桃1000萬人口中心的三重，需要更多建設來升級，滿足市民朋友的生活需求，溪北三蘆地區的整體發展計畫中，已將整個市場的未來搬遷納入考量，以創新格局思考打造自動化智能市場，設立全國首座複合型的智能批發市場，結合商業及觀光遊憩機能，透過最新、最智能、最國際化的批發市場。

新北果菜公司董事長劉來通表示，三重、板橋兩個批發市場，日平均蔬果運輸量近千公噸以上，肩負調配農產品供銷平衡，穩定蔬果價格，持續堅守消費最前端嚴格控管，朝多角化的經營，每年定期進行場內設施整體總體檢，提升硬體設備之外，聆聽攤商需求及建議，兼顧農民、攤商、消費者三方需求，以服務大眾為導向，採買最安全也是最新鮮的美味蔬果。

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