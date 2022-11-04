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新北五股天乙共融公園今啟用　設彈跳床、旋轉網塔吸孩童目光

▲新北五股天乙共融公園今啟用。（圖／新北市民政局提供）

▲新北五股天乙共融公園今啟用。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

尚未啟用就在網路引起熱烈關注，擁有2600多平方公尺的五股天乙公園，今（4日）由民政局長偕同在地議員及里長舉行啟用典禮，公園內規劃五股首座彈跳床及旋轉網塔，也設置共融鞦韆、蹺蹺板等遊具，還有五股幼兒園精彩表演，現場孩童嬉戲聲不斷，民眾大讚市府、地方代表及公所努力排除佔地，再造城市綠洲。

民政局長柯慶忠表示，自從垃圾山整治成為夏綠地，五股居住環境大幅提升，人口從2019年8萬6千多人，增加到9萬多人，已然成為人口移入都會區，近4年來市府及公所投入約4500萬完成德泰、德音、兒八、芳洲等9座公園改善及新建，此外，五股最大的體健公園共融遊戲場也已開工，預計明年4月完工。

▲新北五股天乙共融公園今啟用。（圖／新北市民政局提供）

▲五股天乙共融公園設置共融鞦韆、蹺蹺板等遊具。

五股區長洪崇璉表示，本案總工程經費約1400萬元，今年5月開工，10月完工驗收後日前開放民眾試玩，4日正式啟用，感謝市府、議員及里長協助，讓原本遭私人占用營利的收費停車場搖身一變，成為全齡樂活的綠地公園及共融式遊戲場，設置爬繩、鳥巢鞦韆、共融鞦韆及翹翹板，還有五股首座旋轉網塔、跳床等遊樂設施。

兒童遊戲場旁的體健器材區，則可以讓銀髮族或帶孩子來公園玩的家長們，能一邊運動一邊照看孩子；土丘旁的大片天然草皮，更可提供社區民眾來此野餐或舉辦活動，園內除了種植大面積不同顏色的灌木及伏地植物外，還種植多棵「紫薇」、「流蘇」、「台灣欒樹」及「紅花風鈴木」等長年生喬木。

▲新北五股天乙共融公園今啟用。（圖／新北市民政局提供）

另外，在天乙公園外新設機車停放空間，解決市民停車需求並增設公園與道路銜接處側溝，提升強降雨時公園排水能力，同時道路一併整修完成，讓公園及周遭的公共設施更加完善、便利及安全，提升五股居住品質，打造安居樂業的生活好環境。

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