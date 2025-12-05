新北表揚人民團體領航金獎　侯友宜感謝用愛串起城市力量

▲新北市政府5日舉行2025年領航金獎頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北市人民團體領航金獎」今（5日）於市府舉行頒獎典禮，共表揚近300個優秀人民團體。今年最受矚目的最高榮譽「最佳領航奉獻獎」由「社團法人中華道家人文協會」脫穎而出。市長侯友宜致詞時肯定所有得獎團體「不遺忘新北市的每一個人」，以行動詮釋關懷與永續的愛，這股力量貫穿全市404萬市民，是新北最珍貴的資產。

享有「公益界奧斯卡」美譽的領航金獎，本屆評選熱烈，共選出金獎24家、銀獎58家、銅獎83家及公益獎117家。獲獎團體服務人次逾400萬，捐款及物資總值突破9億元，展現民間力量推動城市前行的強大能量。

▲「公益界奧斯卡獎」今頒獎典禮，侯友宜感謝人民團體用愛關懷新北。

榮膺最高獎項的「道家人文協會」長期深耕地方，在理事長張旖帶領下，以「愛是用分享的」為核心理念，持續投入弱勢支持。協會連續13年與社會局合作送粽子、9年送母親節蛋糕，每月提供弱勢嬰幼兒奶粉，累計發放8,280罐、受惠5,820人次；並傾聽偏鄉家庭需求，推動「願望清單」計畫補助更換生活必需品，亦舉辦親子市集等活動，讓支持深入家庭日常。侯友宜盛讚協會「送愛送到位」，是人民團體的典範。

侯友宜指出，今年獲獎團體在各領域展現亮眼成果，包括「新北市中小學家長會長協會」守護偏鄉高風險家庭、穩定學生就學；「新北市愛三心關懷協會」陪伴癌症病患度過身心靈重建；「新北市樂心關懷協會」推動歲末送暖儲值卡計畫等。他表示，政府力量有限，但因為人民團體並肩同行，才能把善念凝聚成正向力量，讓關懷在新北持續發生。

典禮開場邀請金曲歌手秀蘭瑪雅演唱〈雨夜花〉，最後以〈心肝寶貝〉作結，象徵人民團體如母親般溫暖陪伴、守護弱勢不孤單；現場並搭配沙畫家莊明達以〈心肝寶貝〉為主題的沙畫動畫，歌聲與光影交織出溫馨氛圍。

▲侯友宜肯定獲獎團體的善舉，希望公私合力做公益帶來促進社會祥和的力量，讓新北市處處有愛。