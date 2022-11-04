生硬市政變身催淚題材　新北微電影《後來的開始》藏彩蛋

▲新北微電影《後來的開始》由易智言執導。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

繼描繪塭仔圳蛻變的青春微電影《昨天與明天》感動百萬網友後，新北市政府再度攜手導演易智言發布二部曲《後來的開始》，以刻畫男孩與父親為了所愛的人鼓起勇氣做出改變，象徵新北市府克服萬難整飭沉痾30年的五股垃圾山，如今已是創造美好回憶的夏綠地。

新聞局長張愛晶說，市府近期推出青春系列微電影，首部曲講述男孩與女孩的故事，象徵新泰塭仔圳走出50年來的不變，開創美好未來；二部曲以刻畫男孩與父親勇敢為愛踏出下一步。二部曲《後來的開始》敘述過去的包袱與未來夢想之間的約定，18歲男主角高中生阿樹原本缺乏自信心，被同校男生當成向同校女生安安傳遞訊息示愛的跑腿，阿樹自己暗戀著安安卻不敢說出口。

在家裡，阿樹也因為母親幼時離家，與父親倆過著陰暗混沌的日子，彷彿和他們所住的垃圾山環境一樣，原以為是一輩子脫離不了的陰霾。阿樹和爸爸都面臨對現況的強烈無力感、需要鼓起勇氣做出改變，就在一場衝突性對話後，父子倆決定拿出勇氣面對。

她說，引人入勝的情節走到最後，有網友眼尖發現片尾暗藏彩蛋，阿樹勇敢向心儀的安安告白後，多張象徵兩人成長蛻變的合照堆疊呈現，背景中出現一名宛若園丁默默巡守的男子，正熱心伸出手攙扶銀髮長者， 定睛一看 ，竟是新北市長侯友宜本尊！製片團隊帶入自然而然的彩蛋巧思，希冀傳達的是五股垃圾山能蛻變為生態夏綠地 ， 正是來自侯友宜在背後的大力推動。

▲新北市長侯友宜出演影片彩蛋。



張愛晶表示，這支影片由導演易智言操刀，其代表作品為2002年校園電影《藍色大門》，獲得國內外多項大獎肯定，後又執導公視電視劇《危險心靈》獲金鐘獎最佳連續劇及2014年《行動代號：孫中山》獲金馬獎最佳原創劇本，近年更跨足動畫長片的領域，執導《廢棄之城》並獲2020年金馬獎最佳動畫長片。

製作團隊經過實際田調訪問，以微電影呈現五股垃圾山時期違建工廠、燒垃圾、泥濘以及聚賭，環境髒亂造成治安問題，並以男、女主角間以及男主角與父親間的雙故事線象徵踏出改變的一步，就像是五股垃圾山的煥然一新。影片中三位主要角色阿樹、爸爸、安安都曾參與知名作品演出。片中的木訥高中生男主角阿樹由潘親御飾演，潘親御因父親關係從小習武，在武術練習中被電影《囧男孩》製片及導演相中，演出該片「騙子2號」腳色。2019年演出電影《返校》，同年憑公視新創電影《無法辯護》入圍第54屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男主角獎」。

飾演阿樹的爸爸李明哲為資深劇場演員，現任台北市立復興高中戲劇班專任教師，亦參加劇場、影像演出。影像主要演出作品有公視影集《天橋上的魔術師》、《中華黃金豆腐》廣告、美麗樂《傳承畫師篇》微電影等；近年主要劇場演出作品有「阮劇團」《十殿》、「差事劇團」《戲中壁X》、慢島劇團」《高地來的男人》、「動見体」《戰PLUS》、《病號》等。而劇中被阿樹暗戀的女生安安由凌心妤演出，5歲拍攝廣告出道，9歲時立志當演員，出演過電影《刺客聶隱娘》、公視戲劇《你的孩子不是你的孩子》，在電影《該死的阿修羅》中，一頭粉色長髮扮相讓人印象深刻。

張愛晶表示，市府自2019年起積極推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」，輔導民眾申請土地和建物合法使用，並留設綠地及開放空間等創新作為。昔日五股垃圾山範圍內計有677家廠家，經市府團隊輔導及廠家業者努力，總計有157件申請案核准並取得合法使用，後定名為「五股夏綠地」。

《後來的開始》完整版：https://youtu.be/FIBAcdnMiF8。首部曲「昨天與明天」則是講述在塭仔圳的一對男、女孩在那年夏天面臨拆遷下，互許了青澀的約定，相約一起在更好的明天再見，象徵塭仔圳重劃後更美好及令人期待的未來。影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=rac0EdbEprg。

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