地方 地方焦點

萬里崁脚里關懷據點揭牌啟用　打造在地高齡照護新時代

▲萬里崁脚里關懷據點揭牌啟用。（圖／新北市萬里區公所提供）

▲萬里崁脚里關懷據點揭牌今天啟用。（圖／新北市萬里區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區崁脚里辦公處今（5日）為新成立的社區照顧關懷據點舉行揭牌，由萬里區長黃雱勉主持，並邀請新北市政府社會局、民政局、地方民意代表、民間企業及志工共同見證。本為銀髮俱樂部使用空間的崁脚里辦公處，此次再為長者服務寫下新的里程碑。

萬里區公所指出，崁脚里老年人口比高達48.5%，屬超高齡社區。因位處山區、交通不便、住戶分散，加上雨季時間長，長者出門參與活動不易。為提供更完善的服務，里長郭清標與社區發展協會理事長吳光耀通力合作：天氣晴朗時，二人先接送志工至活動中心準備餐食，再接送行動不便的長輩前往用餐；雨天則改為送餐到府，讓長輩在冬季陰雨中也能感受到溫暖與照顧。

▲萬里崁脚里關懷據點揭牌啟用。（圖／新北市萬里區公所提供）

萬里區公所表示，據點亦串聯在地企業與社會資源助力，包括三昌實業有限公司、金鍛工業股份有限公司捐助加菜金；那米哥莊園提供自家栽種的杏鮑菇，增添食材多樣性；亮山川休閒農場、淡水第一信用合作社萬里分社、金山地區農會等單位也提供豐富物資，成為據點永續運作的重要支持。

萬里區長黃雱勉表示，萬里區目前共有9處社區照顧關懷據點，此據點是首座由里辦公處主導成立。他感謝郭清標里長長期任勞任怨，並積極協助高風險個案與弱勢家庭訪視，成為本區社會安全網的重要力量；也感謝吳光耀理事長、社區志工及在地企業的大力支持，使據點順利成立。期盼未來有更多民間單位、社區發展協會及里辦公處與公所攜手合作，照顧更多偏遠地區弱勢族群，為社區帶來溫暖、關懷與希望，落實「讓愛延續」的願景。

▲萬里崁脚里關懷據點揭牌啟用。（圖／新北市萬里區公所提供）

