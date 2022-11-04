文化遺址結合科技應用　金博館「透視礦山」探索虛實坑道

▲新北市黃金博物館推出全新礦坑虛、實體驗。（圖／黃金博物館提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市黃金博物館今（4日）推出全新礦坑虛、實體驗，新啟用的大地館引入5G數位科技，規劃VR虛擬沉浸式坑道體驗，還有10公尺長的互動投影牆可進行互動遊戲。活動現場由新北市文化局龔雅雯局長、瑞芳區長施玉祥、中華電信分公司總經理李俊傑、在地里長等貴賓一同拿起地質槌，點亮大地館的礦石造型藝術燈。此外，本山五坑歷經近兩年的坑道修繕，亦重新啟用開放。

文化局長龔雅雯表示，新北市政府致力於保存與、活化礦山珍貴資產，這次黃金博物館「大地館」啟用導入5G前瞻科技、思考永續環境議題，呼應新北市推動智慧城市的重要策略。今年有幸與文化部合作，推出「透視礦山-深入坑道」VR體驗以及「流金拾光」沉浸式的互動投影，不僅提升博物館整體參觀質感，也開啟坑道體驗的新模式。

▲「透視礦山」5G展，由新北市文化局龔雅雯局長、瑞芳區長施玉祥等貴賓一同點亮礦石藝術造型燈。

此外，市府先前投入近2000萬元經費進行坑道修復的本山五坑，現今修復有成，也重整坑道外部300公尺的軌道舖面，此次感謝多位曾任礦工的周朝南先生、白正彥先生等耆老前輩參與修復，讓虛擬的地下坑道與實體的本山五坑互為表裡，傳遞礦山內部不再復見的珍貴影像。

黃金博物館館長謝文祥表示，由於本山五坑近年開始有碎石崩落現象，影響遊客安全，博物館特別借重老礦工們的修復技術，歷經近一年的坑道修繕，終於重新對外開放。五坑坑道內仍保有俗稱「牛條仔」的相思木結構，目的在於強化坑道的結構安全，再加上矽塑樹脂、鋼構補強，可以讓民眾安全探索金礦坑道的真實樣貌。

▲本山五坑修復完成，由老礦工周朝南先生帶領新北文化局龔雅雯局長解說修復歷程。

黃金博物館適逢18周年館慶推出多項優惠活動，為歡慶本山五坑重新開放，民眾購買體驗券即有機會獲得神秘小禮，即日起至11月6日止，多款禮品隨機發送，每日限量送完為止。此外，歡慶大地館啟用，自即日起至11月30日止民眾於博物館賣店選購「礦山小徽章」文創品及《礦山誌》出版品，皆可享8折優惠，更多活動資訊請上「新北市立黃金博物館」官網或「新北市立黃金博物館」臉書粉專查詢。

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