32人赴中壢求職遭囚禁凌虐　上銬電擊一個月　每天共食一碗泡麵

▲警方到中壢破門逮人。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

26名中南部的男女北上求職，遭詐騙集團囚禁在新北淡水一處社區大樓內，眾人被上手銬腳鐐塞在5坪的小房間，遭受電擊棒虐打近一個月，且所有人每天只能共食一碗泡麵！警方獲報後到場救人並逮捕8嫌，事後擴大追查發現，該集團在中壢區也囚禁多名求職者，因此再度出擊並成功拯救32人逮捕8嫌！全案依法偵辦中。

據了解，淡水警方於本月1日接獲一名父親報案，聲稱自己的兒子日前北上應徵工作，卻遭詐騙集團欺騙並控制行動自由，因此警方荷槍實彈前往新市鎮社區大樓救人，在屋內查獲主嫌19歲鄭姓、20歲林姓、34歲呂姓、22歲李姓、19歲劉姓、18歲邱姓、21歲鄧姓及黃姓未成年等8名男子。並救出遭控制的26名被害人。

▲囚禁用的手銬以及剩餘的泡麵渣。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方初步調查，呂男等人在臉書社群網站或發送簡訊徵才，廣告打著5至20萬的高薪為噱頭，吸引民眾應徵，當被害人面試交出存摺及證件時立即被沒收、囚禁虐待。警方擴大追查發現，除了淡水區的26人，還有很多人被囚禁在中壢青峰路一處社區大樓內。

而中壢區的被害人同樣遭手銬腳鐐控制行動，每天只能吃一餐，所有人分一碗泡麵，若不乖乖聽話就會被甩棍、電擊棒虐打，這痛苦的日子長達一個月，經專案小組調閱相關監視器影像，確認犯嫌及被害人均位屋內尚未離開，當場破門並逮捕張姓犯嫌等8人，成功救出32名（25男5女，幾乎都來自中南部）被害人。

警方還查扣束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具以及手機、監視器等證物，初步檢視32名被害人身體狀況，部分身上具有明顯之傷勢，已安排警力護送就醫，另其他被害人先行帶返新北刑警大隊安頓後製作筆錄。目前犯嫌則因夜間停止訊問，正擴大清查其涉案犯行。