35人求職遭囚虐釀3死！一對男女吐血亡　1男不堪凌虐跳11樓慘死

記者陳雕文／新北報導

新北市警方日前偵辦「求職詐欺案」在淡水救出26人逮捕8嫌，並於3日晚間又在中壢救出遭囚禁的32人且逮捕8嫌；警方調查發現，之前就有1對男女在拘禁時遭虐死，還有一名男子因不堪凌虐，爬出房間從社區11樓跳下當場慘死，詐騙集團將3人分別遺棄在南投、龜山山區，稍早警方找到2具遺體。

▲多位民眾求職遭囚禁，3人遭虐殺，遺體被扔進山區，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，詐騙集團兵分多路，在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出求職、小額借款等訊息，等民眾上門後扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內限制行動，且時不時毆打、電擊棒凌虐，其犯罪模式極為罕見，目前淡水案已有6名犯嫌遭法院裁定收押。

警方追查發現受害者已經被關一個月，擴大追查到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，查獲21歲張姓犯嫌等8人，順利救出32名被害人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具，脫險的民眾情緒激動，紛紛落淚。

▲警方到中壢破門逮8嫌。（圖／記者陳雕文翻攝）

一名女獲救者向警方表示，曾看到一名男子以及女子吐血倒在浴室，她曾經幫女子CPR搶救但對方都沒反應，後來眾人吃下了被詐騙集團下藥的泡麵後昏睡，女被害人醒來發現這對男女都被移走了。此外，還有其他獲救者說，有聽到一名男子墜樓身亡。

▲被害人遭虐待一個月。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方聽完大呼不妙，持續追查犯嫌的手機、電腦等訊息，發現3名男女都死亡並被棄屍山區，目前在龜山找到45歲黃女、57歲林男的遺體，並派員到南投日月潭風景區內搜索38歲黃男的遺體。

據了解，慘死浴室的男女本身患有慢性疾病，遭到虐待不堪負荷吐血身亡，至於黃男則因為不堪凌虐，爬出房間從社區11樓一躍而下，當場慘死。

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