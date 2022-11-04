原來是這樣！61人求職遭綁釀3死…「豬仔」囚虐1個月理由曝

記者陳雕文／新北報導

有61位中南部的民眾北上求職，其中26人被囚禁在淡水、35人被囚禁在中壢社區大樓內，中壢區還有一對男女陳屍浴室、1男墜11樓身亡，3遺體分別被棄置在龜山、南投日月潭。警方救人時，有不少被害人已遭囚虐1個月左右的時間，至於為何要關那麼久，資深警員給出了解答。

▲棄屍現場曝光，警、消人員到場。（圖／記者陳雕文翻攝）

詐騙集團先在臉書社群網站或發送簡訊徵才，廣告打著5至20萬的高薪為噱頭，或著是小額借貸的資訊，用來吸引民眾應徵，當被害人面試交出存摺及證件時立即沒收、囚禁虐待。

詐團先將被害人的帳戶轉到A帳戶，接著再把A帳戶的錢迅速轉到其他人頭或是海外帳戶，為了避免被害人報警，導致帳戶被銀行凍結，勢必要將被害人關在房間並限制行動，透過殘忍虐待讓被害人就範，並打消逃跑的念頭。

▲警方到中壢破門逮8嫌，並查獲手銬、泡麵等證物，驚覺被害人慘遭虐待。（圖／記者陳雕文翻攝）

資深警員表示，詐團要等到被害人的帳戶被凍結了才會放人，普遍來說，被害人被發現失蹤，到家屬報案，再到警方追查，最後發現異狀並通知銀行凍結帳戶，其實就需要很長的時間，因為警方跟銀行的溝通只能透過書面函文，而銀行也需要作業時間，所以有些被害人可能會關超過1個月，有些銀行作業速度較快的話，被害人可能一星期就有機會被放出來。

據了解，警方先救出困在淡水的26人逮捕8嫌，擴大追查到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，查獲21歲張姓犯嫌等8人，順利救出32名被害人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。警方發現還有受困的2男1女皆死亡並被棄屍，目前在龜山山區找到45歲黃女、57歲林男的遺體，並派員到南投日月潭風景區內搜索38歲黃男的遺體。

據了解，慘死浴室的男女本身患有慢性疾病，遭到虐待不堪負荷吐血身亡，至於黃男則因為不堪凌虐，爬出房間從社區11樓一躍而下，當場慘死。

新北警方呼籲，請民眾求職時需切記防詐騙的「三備七不」原則：

1.不簽約2.不辦卡3.不購買4.不繳錢5.不飲用6.不非法工作7.證件不離身8.告知前往面試地點9.檢視應徵資訊真偽10.蒐集應徵公司資料



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