快訊／中壢版「柬埔寨豬寮」救32人　另3人遭虐死屍體扔山區

▲多位民眾求職遭囚禁，3人遭虐殺，遺體被扔進山區，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市警方日前破獲「求職詐欺案」在淡水新市鎮救出26人逮捕8嫌，並擴大偵辦，於3日晚間又於中壢救出遭囚禁的32人並逮捕8嫌，現場查扣束帶、甩棍、電擊棒、手銬等刑具，脫險的民眾情緒激動，紛紛落淚。警方調查發現，有3名被害人在拘禁時遭虐死，並被遺棄在龜山山區，稍早已發現2男1女具遺體。

▲警方到中壢破門逮8嫌。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，呂姓犯嫌等人在淡水區社區大樓租用民宅，將求職民眾帳戶存簿扣押後，把人關在民宅內限制行動，且時不時毆打凌虐，其犯罪模式極為罕見，目前已有6名犯嫌遭法院裁定收押。警方擴大追查，發現該集團還有另外據點，循線追到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，經確認屋內狀況後逕行搜索，在內查獲21歲張姓犯嫌等8人，並順利救出32名被害人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。

警方指出，多數被害人是看到網路徵才、小額借款資訊後跟犯嫌接洽，隨即遭控制行動並交出帳戶存摺及行動電話，先被押進旅館內再輾轉移到社區大樓，由犯嫌看管限制行動，有些人還被上手銬以及遭電擊棒、甩棍毆打，所有被害人每天只能吃一餐且是共食一碗泡麵。

在警方破門而入時，有被害人甚至激動到叫出聲來，事後哭著感謝警方救援，「警察根本耶穌。」這次救出的32名被害人來自全台各地，其中有27名男性，5名女性，年齡在21歲至49歲之間，最早從9月下旬即被帶來拘禁，至今已有40餘天。警方持續追查，又發現中壢區的被害人中，有3人遭虐殺並遺棄在山區，目前已發現2具遺體，全案持續偵辦。

▼囚禁用的手銬以及剩餘的泡麵渣。（圖／記者陳雕文翻攝）



