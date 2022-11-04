　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／中壢版「柬埔寨豬寮」救32人　另3人遭虐死屍體扔山區

▲▼虐殺。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲多位民眾求職遭囚禁，3人遭虐殺，遺體被扔進山區，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市警方日前破獲「求職詐欺案」在淡水新市鎮救出26人逮捕8嫌，並擴大偵辦，於3日晚間又於中壢救出遭囚禁的32人並逮捕8嫌，現場查扣束帶、甩棍、電擊棒、手銬等刑具，脫險的民眾情緒激動，紛紛落淚。警方調查發現，有3名被害人在拘禁時遭虐死，並被遺棄在龜山山區，稍早已發現2男1女具遺體。

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方到中壢破門逮8嫌。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，呂姓犯嫌等人在淡水區社區大樓租用民宅，將求職民眾帳戶存簿扣押後，把人關在民宅內限制行動，且時不時毆打凌虐，其犯罪模式極為罕見，目前已有6名犯嫌遭法院裁定收押。警方擴大追查，發現該集團還有另外據點，循線追到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，經確認屋內狀況後逕行搜索，在內查獲21歲張姓犯嫌等8人，並順利救出32名被害人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。

▲▼虐殺。（圖／記者陳雕文翻攝）▲▼虐殺。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方指出，多數被害人是看到網路徵才、小額借款資訊後跟犯嫌接洽，隨即遭控制行動並交出帳戶存摺及行動電話，先被押進旅館內再輾轉移到社區大樓，由犯嫌看管限制行動，有些人還被上手銬以及遭電擊棒、甩棍毆打，所有被害人每天只能吃一餐且是共食一碗泡麵。

在警方破門而入時，有被害人甚至激動到叫出聲來，事後哭著感謝警方救援，「警察根本耶穌。」這次救出的32名被害人來自全台各地，其中有27名男性，5名女性，年齡在21歲至49歲之間，最早從9月下旬即被帶來拘禁，至今已有40餘天。警方持續追查，又發現中壢區的被害人中，有3人遭虐殺並遺棄在山區，目前已發現2具遺體，全案持續偵辦。

▼囚禁用的手銬以及剩餘的泡麵渣。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
4款疫苗保護力排行公布！　它95.6%最強
快訊／北韓軍機180架升空！　南韓F-35A等80架戰機緊急
快訊／高鐵男車廂內突昏厥！　送醫搶救不治
快訊／涉性侵未成年網美　《原子少年》小孩到案說明...身影曝
接觸者下周起一律0+7　取消填報同住家人詳細個資
快訊／中壢「柬埔寨豬寮」救32人　3人遭虐死屍體扔山區
5女本尊跟照片一樣辣！　清純學生妹1原因逃過
快訊／本土+27547、增74例死亡　40多歲女「發病6天亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「鍋鏟扁逼吃屎」雇主虐印傭　耳聾+咀嚼功能喪失...還找人滅證

驚悚畫面曝！機車自摔衝砂石車　騎士慘遭後輪輾過...爆頭慘死

快訊／高鐵男車廂內突昏厥！　送醫搶救不治　

快訊／涉性侵未成年網美　《原子少年》小孩到案說明...身影曝光

大客車司機撞死騎士被起訴　「關鍵一秒」還他清白...獲判無罪

快訊／中壢版「柬埔寨豬寮」救32人　另3人遭虐死屍體扔山區

綠營送「謀財又害命」中堂到張善政競總　新黨聲援嗆聲

外籍師不准學生脫口罩　一句「Attention seeker」被家長索賠百萬

老司機認證人圖相符！警抄高顏值選妃店　極品清純妹一原因逃過

9歲童一掌拍爆垃圾袋GG了！「10公分竹籤刺穿手掌」嚇傻送醫

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

「鍋鏟扁逼吃屎」雇主虐印傭　耳聾+咀嚼功能喪失...還找人滅證

驚悚畫面曝！機車自摔衝砂石車　騎士慘遭後輪輾過...爆頭慘死

快訊／高鐵男車廂內突昏厥！　送醫搶救不治　

快訊／涉性侵未成年網美　《原子少年》小孩到案說明...身影曝光

大客車司機撞死騎士被起訴　「關鍵一秒」還他清白...獲判無罪

快訊／中壢版「柬埔寨豬寮」救32人　另3人遭虐死屍體扔山區

綠營送「謀財又害命」中堂到張善政競總　新黨聲援嗆聲

外籍師不准學生脫口罩　一句「Attention seeker」被家長索賠百萬

老司機認證人圖相符！警抄高顏值選妃店　極品清純妹一原因逃過

9歲童一掌拍爆垃圾袋GG了！「10公分竹籤刺穿手掌」嚇傻送醫

辯論主打「市政議題」！蔣萬安閉關衝刺　「政治攻防」聚焦防疫缺失

梨泰院慘案引公憤！第一線員警「整晚狂做CPR」卻成箭靶　恐丟飯碗

桃捷員工控「高層包庇違法拆標」　國民黨要鄭文燦「踹共」：徹底查辦

大台中市政發展協會民調　盧秀燕46.7%蔡其昌19.4%

韋蘭德打破世界大賽「0勝」魔咒　賽後受訪直呼：不容易

高端價格、EUA「半個月內」全數公開通過！　醫驚呆：效率超高

清水最美「欒樹秘境」藏身排水溝！綠紅美景綿延數公里現在去最美

過嶺重劃區10分鐘擁抱青埔！房價省半樂享特區同級生活

兩張表看懂4款疫苗保護力排行！BNT最強「高端勝莫德納」

拉布拉多留在家2小時「吃掉64300元」　奴才一進門只能哭了

老鼠進屋！家人快嚇死　女傭徒手抓米奇網求加薪

社會熱門新聞

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

澎恰恰恩人幕後大咖曝　名模錢帥君富商老公列首謀

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

即／中壢32人求職遭囚禁　3人遭虐死屍體扔山區

即／大四女生三重陸橋墜落　頭破爆血搶救中　

看上14歲鮮肉同事！她忍不住硬上　下場超慘

勸「不要亂丟菸蒂」　清潔工遭暴打失血亡

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

保時捷違停嗆：有種開槍！　無照屁孩討拍芭比Q了

債務談判爆衝突！新店15歲少年遭砍躺血泊

少女翹家8天沒上課　珍奶竟釣到她出面

這縣市抓酒駕有錢領！最高3千元獎金　

澎湖轎車翻覆！29歲媽慘死　4歲幼女、好友受傷送醫

更多熱門

相關新聞

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

26名中南部的男女北上求職，遭詐騙集團囚禁在新北淡水一處社區大樓內，眾人被上手銬腳鐐塞在5坪的小房間，遭受電擊棒虐打近一個月，且所有人每天只能共食一碗泡麵！警方獲報後到場救人並逮捕8嫌，事後擴大追查發現，該集團在中壢區也囚禁多名求職者，因此再度出擊拯救32人逮捕8嫌！全案依法偵辦中。

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

26人求職遭囚每天共食一碗麵　惡煞成員也曾受虐

26人求職遭囚每天共食一碗麵　惡煞成員也曾受虐

26人求職被囚5坪房　1天吃1餐還遭虐打

26人求職被囚5坪房　1天吃1餐還遭虐打

合作防駭打詐　台新金與調查局簽資安備忘錄

合作防駭打詐　台新金與調查局簽資安備忘錄

關鍵字：

中壢求職詐騙集團囚禁虐殺

讀者迴響

熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

歐陽娜娜爆同居大2歲男星！　他光上身出門倒垃圾

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

厄文正式道歉　美媒：籃網生涯已告終

傳台積電「美員工」結訓返國！他揭內幕

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面