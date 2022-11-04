快訊／「中壢版豬寮」棄屍現場曝　2男女躺長庚高球場旁逾7天

記者沈繼昌、陳雕文／桃園報導

新北警日前偵辦「求職詐欺案」在淡水救26人逮捕8嫌，並於3日晚間在中壢救出遭囚的32人逮捕8嫌；警方發現，還有3名男女在拘禁時遭虐死，詐團將遺體扛走棄置，後來警、消先在山區找到一對男女的遺體，初步研判死亡時間至少一星期，棄屍現場也曝光。

▲▼棄屍現場曝光，警、消人員到場。（圖／記者陳雕文翻攝）

詐騙集團兵分多路，在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出求職、小額借款等訊息，等民眾上門後扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內限制行動，時不時以甩棍、電擊棒毆打凌虐。警方擴大追查到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，查獲21歲張姓犯嫌等8人，順利救出32名被害人。

警方追查發現有2男1女被囚禁時已死亡並被棄屍，其中慘死浴室的45歲黃女、57歲林男本身患有慢性疾病，遭到虐待不堪負荷吐血身亡，至於38歲黃男則因不堪凌虐，從社區11樓露臺一躍而下，當場慘死。







▲囚禁用的手銬以及剩餘的泡麵渣。（圖／記者陳雕文翻攝）

警、消人員在龜山長庚高爾夫球場旁，一條無名產業道路小徑內找到黃女、林男的遺體，特搜人員要將遺體拉上來。檢方初步看不出死因，將暫定這週日（11/6）由法醫在桃園殯儀館複驗解剖。

據了解，黃女、林男的皮膚完好，還可採集到指紋，兩遺體四肢僵硬、流出屍水，鑑識人員推測死亡天數大約一週左右。

▼鑑識人員到場採證。（圖／記者陳雕文翻攝）