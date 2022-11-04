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快訊／35人求職被囚虐！男女吐血死浴室遭棄屍山區　相驗結果曝

記者陳雕文／新北報導

新北警日前偵辦「求職詐欺案」在淡水救26人逮捕8嫌，並於3日晚間在中壢救出遭囚的32人逮捕8嫌；警方發現，還有1對男女在拘禁時遭虐死，還有一名男子不堪凌虐從社區11樓跳下慘死，詐團將3遺體帶走棄置，後來警方在龜山山區找到男女的遺體，稍早檢方相驗結果出爐。

▲▼棄屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男女吐血身亡遭棄屍龜山，檢警發現遺體，相驗發現遺體無明顯外傷，需解剖釐清確切死因。（圖／記者陳雕文翻攝）

詐騙集團兵分多路，在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出求職、小額借款等訊息，等民眾上門後扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內限制行動，時不時以甩棍、電擊棒毆打凌虐。

▲▼虐待。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲被害人遭虐待一個月。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方發現受害者被關了一個月，擴大追查到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，查獲21歲張姓犯嫌等8人，順利救出32名被害人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。警方追查犯嫌的手機、電腦，發現2男1女皆死亡並被棄屍，目前在龜山山區找到45歲黃女、57歲林男的遺體，並派員到南投日月潭風景區內搜索38歲黃男的遺體。

據了解，慘死浴室的男女本身患有慢性疾病，遭到虐待不堪負荷吐血身亡，至於黃男則因為不堪凌虐，爬出房間從社區11樓一躍而下，當場慘死；檢方對龜山的男女遺體進行相驗，初步看不出死因，將暫定這週日（11/6）由法醫在桃園殯儀館複驗解剖。

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