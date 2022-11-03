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血月、月掩天王星11／8日登場　新北市圖供天文望遠鏡觀賞

▲月掩天王星11／8日登場 新莊龍鳳公園供望遠鏡觀賞。（圖／新北市立圖書館提供）

▲血月、月掩天王星11月8日登場。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

今年最受矚目的天象焦點，即將在11月8日出現，不僅有全程可見的「血月」月全食，還有超罕見的「月掩天王星」同時現身，新北市立圖書館蘆洲長安分館特別於11月5日、8日與12日推出3場次的「食在有意思」閱讀星空活動，透過專家分享科普演講以及天文望遠鏡觀測等方式，邀民眾一起參與天文盛會。

11月的夜空很精采！臺灣今年唯一能見的月食即將在11月8日發生，全食的「紅月亮」奇景不僅將持續近一個半小時，在全食階段還會發生難得的「月掩天王星」天象。月全食和月掩天王星兩個獨立的天象同時出現非常罕見，此次全食階段紅月亮將會遮蔽天王星，民眾屆時可利用望遠鏡看到這天象奇景。

新北市立圖書館11月5日在蘆洲長安分館辦理「你看妳看月亮的臉」科普講座，告訴大家月食欣賞全攻略；11月8日下午6時則與新北市丹鳳高中天文社合作，於新莊龍鳳公園推出「食在有意思」月全食觀測活動，現場除了免費提供高倍數天文望遠鏡與專業相機，還有訓練有素的天文社社員解說及協助民眾觀測月全食，以及與月全食合影留念。

另外，11月12日「太空漫遊-太陽系與八大行星」則將帶小朋友自己動手DIY星空轉盤，認識太陽系與八大行星，探索宇宙的奧秘。詳細活動資訊與報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2285-1238。

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