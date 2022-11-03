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快訊／恩恩爸明赴法院控告新北市政府　提國家賠償索賠1元

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸4日將前往法院提起國賠訴訟。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者黃資真／新北報導

新北市2歲男童「恩恩」今年4月染疫重症病逝，父親至今仍在追查是否有延誤送醫情形，今（3）日下午恩恩爸表示，明天早上將前往新北地院，正式向新北市府、新北市府消防局及衛生局等3個機關，提起國家賠償訴訟，請求新台幣1元的賠償金，並召開記者會說明。

恩恩爸表示，恩恩在今年4月過世後，原先相信新北市府會如市長侯友宜所言「全力關懷、全力提供相關資料」，結果卻是既不願提供橫向聯繫錄音檔，也不願意提供全部錄音譯文，已提供的部分譯文甚至還有缺漏。

歷經新北市政府的逃避、卸責、掩飾，在法律強制要求的國賠第一階段，更看到新北市政府毫無反省、毫無悔意，只顧著替自己擦脂抹粉，根本不願意讓真相水落石出。

恩恩爸說，在充分的準備之後，決定正式向法院提出國家賠償的訴訟，「我要替恩恩找出真相，這是我作為一個父親責無旁貸的使命。」

因此，明天上午恩恩爸將會在義務律師團的陪同下，於新北地方法院召開記者會，正式向新北市政府、新北市政府消防局及新北市政府衛生局等三個機關，提起國賠1元的訴訟，恩恩爸最後也呼籲新北市府「勇於面對自己的錯誤，不要再隱瞞真相，不要再閃躲卸責。」

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