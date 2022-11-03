失聯生母突要扶養費！3姊弟淚訴悽慘童年拒付　法官判給原因曝

▲失聯多年的生母向法院聲請3個小孩給扶養費，但他們認為母親未盡到扶養義務拒給。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／新北報導

新北一名婦人擁有2段婚姻，第1段婚後生下3名小孩，因感情不睦夫妻經常吵架，無暇搭理小孩，3個孩子只能相依為命，並由姑姑代為扶養長大，未料孩子們陸續出社會工作後，婦人突然出現並提起訴訟，要3人每月給1萬餘元的扶養費到她死亡為止。3人雖主張生母從未盡責扶養拒給，但法官認為生母並未做出嚴重到讓3個孩子可以免除扶養義務的行為，但每人每月只要各給1000元即可。

婦人表示，自己年事已高，目前由第二段婚姻所生的唯一女兒照顧，但女兒經濟拮据，自己也沒有財產跟收入，2人難以維持日常生活，才會向斷聯多年的前夫小孩們依法請求給付扶養費，每人每月各付5765元，共1萬7295元。

全案進入法院後，大女兒主張，小學二年級之前，母親常常不在家，爸媽一吵架人都不見，就算媽媽在家也會打她，生活起居都是靠鄰居和其他親戚幫忙，國小畢業前幾乎是靠姑姑照顧；弟弟、妹妹也表示，從小大人都不在家，不記得生母有養過他們，3人皆請求法院減輕或免除扶養義務。

負責扶養3人長大的姑姑出庭證稱，夫妻兩人經常放著小孩就出門，感情也不好，幸好大侄女懂事，國小3年級就會照顧弟弟妹妹，自己十分心疼他們，所以吃飯時間都會叫他們來家裡吃飯，這種日子持續到她升國中開始半工半讀，之後弟妹們也跟著半工半讀，靠自己生活，怒批夫妻2人完全沒有責任感。

法官認為，生母確實未善盡孩子扶養義務，但沒有嚴重到孩子可免除扶養母親的義務，可是如果要求負擔形同陌生人的扶養費用，又太強人所難，因此裁定3人每月只須各給1000元，共3000元的撫養金，全案還可抗告。