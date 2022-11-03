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社會 社會焦點 保障人權

議員金中玉突現身地檢！神隱5hrs原因曝　入監前講這句令眾人傻眼

記者陳雕文／新北報導

10名前、現任新北議員收賄詐領補助費被判刑定讞，3日早上10點入監執行，但金中玉遲遲未報到，記者致電時他還語出驚人說：「你們找不到我的！」後來警方持拘票到其住所也撲了個空！到了下午3點半，就在檢方準備發布通緝時，神隱5個半小時的金中玉突然現身新北地檢署報到，還說了一句話令眾人傻眼。

▲▼10議員將入獄服刑。（圖／記者陳雕文攝）

▲10涉嫌貪汙的議員將入獄服刑。（圖／記者陳雕文攝）

「賣預算回扣案」在纏訟18年後，上月27日最高法院駁回上訴，全案定讞。遭判刑定讞的10人裡，高敏慧（現任）、楊寶猜、王淑惠（現任）各判刑5年；吳天麟判刑6年5月、顏世雄判刑3年6月、何淑峯（現任）判刑4年10月；呂世喜、宋進財均判刑4年、金中玉（現任）判刑3年10月，徐陳麗華判刑4年10月，這些議員都須入監服刑、褫奪公權。其中何淑峯與金中玉兩位議員已登記參選連任，也將遭撤銷候選人登記。

由於金中玉直到中午都沒現身，記者致電詢問，他稱自己正跟律師在一起，後續由律師全權處理，且今天不打算報到，還表示「你們找不到我的」，並稱「如果可以有一點機會翻轉這一切的話，我都盡量委託律師處理」令人錯愕。

▲▼金中玉在2體型壯碩的黑衣人陪同下報到入監。（圖／記者陳雕文攝）

▲金中玉在2體型壯碩的黑衣人陪同下報到入監。（圖／記者陳雕文攝）

後來地檢署檢察官於下午1點鐘左右開出拘票，要求新店分局將金中玉拘提到案，警方派出2小隊共8員警於議員金中玉服務處、住家尋找卻撲空。到了下午3點半，檢方準備發布通緝時，金中玉突然現身新北檢，在2名彪形大漢的陪同下報到，入監前面對媒體他還說「我勇敢承受」再次令眾人傻眼。

據了解，金中玉在神隱期間一直跟律師商談對策，希望能有機會翻轉坐牢的結果，但判決已定讞，律師也沒法子，失落的金中玉再透過助理協助詢問，是否可在宜蘭地檢署報到入監，但又得到否定的答案，做後他找了2名彪形大漢陪同，在下午3點半趕抵新北地檢署。

▲▼金中玉失蹤5個半小時，總算現身地檢署報到入監。（圖／記者陳雕文攝）

▲金中玉失蹤5個半小時，總算現身地檢署報到入監。（圖／記者陳雕文攝）

地方人士則說，金中玉在2019年下午5時許，步行欲返回新店區寶元路一段服務處時，就曾遭52歲男子史易鑫從後方持棍棒攻擊至少13下，所幸未危及生命，該案疑似建案開發糾紛有關，金中玉可能得罪不少人，擔心入獄後的生活不好過，因此第一時間才不去報到。

新北地檢署表示，今日已有9名受刑人到案，男性受刑人將暫寄臺北看守所，再送宜蘭監獄執行；女性受刑人則暫寄女子看守所，再送桃園女子監獄。1名受刑人因病住院已檢附診斷證明等資料向本署陳報，新北檢已另訂期日令其到署報到。

▼現任議員高敏慧全身包緊緊，面對鏡頭不發一語。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼高敏慧。（圖／記者陳雕文攝）

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