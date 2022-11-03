新北邀中南美洲友邦婦女　參訪坪林農會體驗茶鄉之美

▲中南美五個邦交國家友邦婦女參訪坪林。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市府農業局與財團法人國際合作發展基金合作辦理友邦技職訓練計畫，媒合中南美巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯等五個邦交國家參訓婦女於昨（2日）參訪坪林區農會田媽媽農村小廚，由田媽媽成員親自掌廚，將坪林區最出名的包種茶入菜，並分享製作過程及品嘗，並安排至坪林區知名鬍鬚茶園，體驗採茶和欣賞茶鄉之美。

新北市農業局輔導各地擁有精湛手藝的農家婆媽們，運用個人專長及團隊經營力量開創新品牌，結合當地休閒旅遊和美食料理，成立「田媽媽」，目前該組織分布在坪林、石門、三峽、瑞芳、石碇區等農會及貢寮區漁會，以田園料理及地方特色農產品加工、米麵食餐點為主軸。

▲中南美洲友邦婦女至坪林鬍鬚茶園體驗採茶製茶過程。

農業局指出，這次行程也安排邦交國成員前往坪林區農會文化館，品嚐地方特色包種茶，並到坪林鬍鬚茶園體驗製茶流程，該茶園位在坪林北宜公路34公里處，茶園早在清末民初時就在文山坪林地區種植，因此已有百年歷史，該茶園採有機肥施肥、適度休耕，茶葉保有口感和香氣，又有獨特風光，不僅是在地茶葉的代表品牌，更是不少茶葉行家的口袋名單。

農業局表示，我國中南美的五個邦交國巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯等參訓婦女，2日到坪林區農會參訪「田媽媽」進行觀光與餐飲交流，除安排至農會文化館品在地嘗香濃醇韻包種茶，田媽媽成員除親自掌廚將坪林區最出名的包種茶入菜供品嘗外，並分享製作過程及教導手作包種茶粿；隨後並至坪林鬍鬚茶園體驗採茶、製茶過程。

▲坪林鬍鬚茶園茶農王成意向友邦婦女導覽茶園。

農業局長李玟表示，這次財團法人國際合作發展基金會辦理友邦技職訓練計畫，因受訓學員均為婦女，新北市府藉由安排參訪坪林區農會「田媽媽」，讓友邦婦女增進職業技能，同時向國際行銷「田媽媽」品牌及組織運作情形。

李玟說，新市目前有坪林、石門、三峽、瑞芳、石碇區等農會及貢寮區漁會，總計6區農漁會成立「田媽媽」，農業局協助坪林區農會輔導田媽媽班員成立快樂農家米食餐飲坊，開創農村新副業，運用在地新鮮食材及三低一高的健康烹調的概念，研發各種可口且具地方特色的料理，所使用食材大都直接取材田媽媽成員自家農田或農會優質農產品，落實地產地銷特色餐飲。

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