西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

▲吳姓男子被拉進計程車上桶了1刀，㨶著傷口走進捷運西門站求救 。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

丁姓男子日前和女友搭計程車時發生爭吵，女友氣得下車還用力甩上車門，正在氣頭上的丁男看到吳姓路人正盯著他看，怒嗆：「看三小」，還把吳男拉進計程車後座扭打一陣，接著持隨身攜帶的美工刀桶下去，吳男腹部中刀，下車走進捷運站求救。30歲丁男被依殺人未遂罪嫌送辦，卻突然傳出死訊，台北地檢署3日處分不起訴。

這起殺人事件發生在6月22日晚上11點多，30歲的丁男和女友搭計程車要回家，但2人在路程上大吵一架，車輛短暫停在捷運西門站6號出口前時，女友下車甩門，正好路過的吳男好奇張望，卻遭丁男嗆聲，吳男上前準備和丁男理論，反而被拉上計程車後座，2人從車內打到車外才分開。

此時丁男再次回到車上，計程車司機二話不說，直接開著車繼續往乘客指定地點前進，吳男則是因為感覺腹部熱熱的，低頭查看才發現自己中刀流血，用右手摀著傷口，緩步走進捷運站。

案經路人協助報案求救，吳男送醫後並無大礙，警方則在4小時就根據監視器畫面，循線找到入住大同區飯店的丁姓男子，丁男辯稱，因無故遭毆才拿出美工刀毆打，被依殺人未遂罪嫌移送法辦，但在檢察官著手展開調查時，戶政系統卻通知丁男已經死亡，因此依法將全案處分不起訴。