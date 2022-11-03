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心律不整增重症猝死風險　竹秀與光電業者合推40秒「快篩」

記者高堂堯／南投報導

許多心律不整者因毫無自覺，可能引發中風、心肌梗塞乃至死亡；竹山秀傳醫院偕同敦捷光電公司參與「心房顫動全國普篩計畫」，敦捷光電捐贈院方20台新開發的「愛心寶VITOM多功能生理監測裝置」，進行居家或社區遠距量測監控，可提供民眾自行篩檢心律不整、記錄居家量測包括心律、血壓等多種生理資訊，為自己的心血管健康把關。

▲敦捷光電與竹山秀傳醫院合作執行「心房顫動」全國普篩計畫，助民眾遠端監控心律不整。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲敦捷光電與竹山秀傳醫院合作執行「心房顫動」全國普篩計畫，助民眾遠端監控心律不整。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

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竹山秀傳醫院於11月1日與敦捷光電簽署「居家生理監測與遠距醫療服務合作備忘錄」，院長莊碧焜介紹，敦捷光電為上市晶片設計廠敦泰電子旗下子公司，其「愛心寶VITOM多功能生理監測裝置」居家量測方案，讓民眾只需將手指放入輕巧感測裝置中，40秒內即可量測出血壓、心率、血氧、心電圖等多種參數，並傳輸至院方遠距照護中心，讓醫師有更多居家生理數據進行後續診斷追蹤。

▲敦捷光電與竹山秀傳醫院合作執行「心房顫動」全國普篩計畫。（圖／竹山秀傳醫院提供）

莊碧焜說，「愛心寶VITOM」對心電圖的量測數據，可掌握心律不整的潛在個案之健康管理，增加遠距醫療服務的深度與廣度；另有台灣首款獲衛福部核准的心律不整分析醫療器材APP「愛心鏡RhythmCam」，只要將手指貼在手機鏡頭上，平放靜置1分鐘就能得到初步篩檢結果，讓民眾方便自行檢測心律不整，早期發現、把握黃金就醫時間。

▲敦捷光電與竹山秀傳醫院合作執行「心房顫動」全國普篩計畫。（圖／竹山秀傳醫院提供）

莊碧焜表示，院方從97年開始即進行遠距照護服務，目前有23個社區服務點參與，敦捷光電與竹山秀傳等國內多家知名醫療院所合作參加心房顫動全國篩檢活動，已累積超過4萬人參與追蹤計畫；敦捷光電表示，未來將配合院方需求，打造更多服務偏鄉與居家照護的生理量測裝置與系統，並持續建立起公司產品的遠距醫療營運模式，推廣到每個家庭、一起守護國人健康。

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