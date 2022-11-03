直球對決！林耕仁4靈魂拷問高虹安　曝她在新竹連路都找不到

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長候選人林耕仁今(3日)上午召開記者會，針對高虹安「李姓前助理」事件直球對決，並提出4項質疑，包括李男究竟是兼職還是正職？高敢不敢承諾，若有違法，即便當選也辭職，他還加碼爆料，高虹安「在新竹根本找不到路」。

▲林耕仁今日上午召開記者會，針對高虹安的李前助理事件提中疑問。（圖／記者陳凱力攝，下同）



林耕仁提出質疑，高虹安日前回應「詐領助理費案件」，「很快會整理好所有相關證據，交由律師處理，也會主動提供檢調」，但選舉只剩20幾天，高虹安的「很快」，應在投票日前完整說明，或想藉由「司法」當擋箭牌，就是欲蓋彌彰、欺騙市民。

▲▼林耕仁說，高虹安身為雇主，應幫員工投保健保，既然李男的工作量這麼大，還要幫老闆全時段接聽電話，那他就竟是兼職還是全職。

林耕仁質疑，李姓前助理在立法院的工作究竟是兼職還是專職？高虹安身為雇主，依法必須幫員工投保健保，依二代健保規定，如同時具有專任工作與兼職工作者，應以「專任職務之工作參加全民健康保險」；而「主要工作」的認定，應以李男「實際從事有酬工作時間的長短」為認定標準。

林耕仁質疑，高虹安昨夜代李姓助理發聲明中稱「全時段代接聽電話和執行任務的助理工作」，不是正職？還是雇主高委員，其實不知道李姓助理的「正職」是什麼？

林耕仁強調，自己承諾當選後會將4年市長薪酬捐贈予公益團體，反觀高虹安未經任何查證即指控自己「藉綠營掩護本人家族在新竹多年來經營灰色事業」，林耕仁現場也承諾，「如有證據證明本人家族何種灰色事業被綠營包庇的違法事實，就退出選舉，即便當選，也會辭去市長職務」，他要求高虹安也承諾，如果未來被確定曾被質疑的相關問題有涉法，也比照相同標準，退出市長選舉，即便當選，也要辭去市長。

另一方面，由於高虹安曾批評林耕仁「不努力經營基層」，林耕仁也重砲反問高虹安，「當初去拜訪吳國寶議員，承不承認自己遲到半小時？」、「承不承認自己向吳國寶議員表示『找不到路』」？

林耕仁強調：「一個找不到新竹道路的市長候選人」，真能帶領我們前進，還是要依然用謊言掩飾自己對地方根本不熟悉的事實，高虹安有什麼資格指責我「不努力經營基層」？