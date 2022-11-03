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失聯移工拒盤查「跳窗+躲屋頂+睡帳篷」　專勤隊全部逮捕歸案

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，循線前往多處非法外來人口聚集處所執行查察行動，其中在後壁區、北區等處發動突襲時，現場失聯移工紛紛逃竄，竟還有躲藏於帳篷，以為可以躲避查緝，終究不敵專勤隊優勢人力圍捕，全數帶回調查，並約談相關涉案之非法雇主及非法仲介到案。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，循線前往多處非法外來人口聚集處所執行查察行動，將失聯移工全數帶回調查，並約談相關涉案之非法雇主及非法仲介到案偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，循線前往多處非法外來人口聚集處所執行查察行動，將失聯移工全數帶回調查，並約談相關涉案之非法雇主及非法仲介到案偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，循線前往多處非法外來人口聚集處所執行查察行動，將失聯移工全數帶回調查，並約談相關涉案之非法雇主及非法仲介到案偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊於近日清晨破曉之際，前往後壁區某民宅外埋伏，該處所經多次勘查，發現屋內有數名非法外來人口居住，且大清早就出門上工，於是利用清晨時機發動突襲，失聯移工眼見專勤隊幹員上門，有的往屋頂逃竄，有的往窗外跳，還有2名失聯移工躲藏於帳篷中，屢勸不出，最終還是被移民官逮獲。

這2名失聯移工因為擔心專勤隊上門，於是突發奇想在屋內架設帳篷，以為能多一層掩護，這異想天開的舉動不禁令現場查緝人員搖頭苦笑。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，循線前往多處非法外來人口聚集處所執行查察行動，將失聯移工全數帶回調查，並約談相關涉案之非法雇主及非法仲介到案偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在另2處北區及南區大型查察現場，多名非法外來人口眼見專勤隊幹員上門稽查，紛紛逃竄，或躲藏於隔間夾層，或往街道外逃跑，還有1名失聯移工穿著知名健身房「個人教練」專屬上衣，令移民官一度以為該名移工是健身教練，經盤查後發現是烏龍一場，上衣是跟朋友買來的，因為自覺穿著健身教練上衣很帥氣，所以愛不釋手，工作或放假都經常性穿著，現場共計查獲21名非法外來人口。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，循線前往多處非法外來人口聚集處所執行查察行動，將失聯移工全數帶回調查，並約談相關涉案之非法雇主及非法仲介到案偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊隊長李建雄表示，為落實外來人口安全管理，移民署將持續執行查察作為，並深入追查非法雇主及仲介，展現執法決心。呼籲民眾千萬不要抱持僥倖心態以身試法，若是違法聘僱非法外來人口，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。歡迎民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同打擊不法。

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